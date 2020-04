Tutto chiuso a Cuneo: posti di blocco e controlli in diversi punti della città

Tutto praticamente chiuso oggi, sabato 25 aprile.

Per cui sono davvero poche le ragioni per le quali è possibile uscire. E i controlli, a Cuneo, ci sono. Diversi posti di blocco e numerose pattuglie in circolazione.

Nei giorni scorsi il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che prevede, per oggi e per il 1° maggio, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e degli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari.

Aperte anche edicole e benzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale. Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza.