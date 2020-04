Lockdown ai fornelli per la maestra di cerimonia braidese Anna Maria Sbuttoni

Bye bye ristoranti, bar, pub, agriturismi, osterie e compagnia bella. In questo periodo di lockdown una delle attività che ci tiene più impegnati, volenti o nolenti, è la cucina. Lo dicono gli scaffali vuoti e le file fuori dai supermercati. L’impossibilità di mangiare in giro ci costringe a fare a casa colazione, pranzo e cena. Magari siamo tipi da piatti pronti in due minuti, o magari stiamo scoprendo una passione nascosta per i fornelli.



E così anche la maestra di cerimonia braidese, Anna Maria Sbuttoni, per una volta ha deciso di mettere da parte pizzi e merletti per preparare una deliziosa torta di patate, vera e propria livella sociale e gastronomica, capace di mettere tutti d’accordo.



Ecco allora la ricetta passo passo, da provare a casa in attesa di tornare a frequentare i nostri ristoranti preferiti, che al momento hanno dovuto appendere le pentole al chiodo.



Lessate 5 patate medie e poi schiacciatele con una forchetta. Unite tanto parmigiano, abbondante pangrattato, un pizzico di noce moscata, 3 uova e aggiustate di sale. Quindi, foderate una teglia con la pasta brisée, aggiungete il composto di patate e cuocete in forno a 180° per 40 minuti.

Servite la torta di patate accompagnata da una signora Barbera, come ci suggerisce il sommelier braidese Renato Boglione. Preso appunti?