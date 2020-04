25 aprile, a Peveragno lo spettacolo della casa tricolore

In queste settimane di emergenza sanitaria e di esortazione a restare a casa, su molte abitazioni sono apparsi, e restano, disegni di bambini con arcobaleni e, l’iniziale, ottimista, previsione di un "andrà tutto bene".

Al fianco di questi manufatti non son mai mancate tante bandiere italiane... Non casualmente, il 25 aprile ha girato on line l’immagine di una casa della frazione Santa Margherita di Peveragno, di un capace tecnico, che, con materiale a disposizione, ha trasformato le belle, eleganti, e modernissime linee della sua dimora in un grande tricolore, illuminato la notte.