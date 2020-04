Centro Cicogne di Racconigi: è nato, nel nido a terra, il piccolo delle due cicogne che non possono volare

"E’ nato!" Lo annuncia Gabriella Vaschetti, veterinaria del Centro Cicogne di Racconigi- È l'unico piccolo della coppia di cicogne che fa il nido a terra, perché non può volare. Purtroppo le altre 4 uova non erano feconde".

E’ uscito dal guscio ieri, 25 aprile. I suoi genitori da tanti anni sono “residenti fissi” al Centro Lipu di Racconigi, perché entrambi hanno parte dell’ala amputata e non possono più alzarsi in volo.

"32 giorni fa, la femmina - racconta la veterinaria - ha deposto cinque uova nel grande nido che ha infaticabilmente intrecciato, sulla piatta forma a terra, che abbiamo messo a disposizione, dopo aver osservato il loro corteggiamento. In queste ore molti hanno telefonato per conoscere il nome del nuovo “cicognino”. Ma il Centro li alleva perché siano liberi e non si affezionino all’uomo. Il nome potrebbe essere un condizionamento".

E, inoltre come dice scherzosamente Bruno Vaschetti responsabile del Centro “tanto poi se lo dimenticano”. Però forse “Libero” potrebbe essere giusto per il piccolo che a meta luglio volerà e ad agosto partirà con i figli delle altre coppie.

Formeranno dei gruppi di 10,15 esemplari. “Vere “bande giovanili”- racconta la veterinaria - che andranno a zonzo per i cieli di Spagna e Africa, in aree dai climi più miti, fino al tempo della riproduzione. Ritorneranno, con una fedeltà che è variabile, nei luoghi di origine, alla fine del terzo anno di vita. Saranno identificati eventualmente da un anellino, che viene inserito nella zampa per studiare il flusso migratorio".

Le due cicogne "sfortunate" si incontrarono a Racconigi anni fa. “La femmina era arrivata al nostro Centro dallo stretto di Messina, una delle rotte del flusso migratorio verso la penisola. Doveva essere curata perché era stata gravemente ferita ad un’ala: qualcuno le aveva sparato. Il suo compagno invece volando, aveva toccato un cavo della linea elettrica nel Piacentino ed era rimasto folgorato. Vivo per miracolo, ma con una parte di ala bruciata che ha dovuto essere amputata in parte”.

Brutto destino la menomazione per questi grandi migratori cantati da Dante che nidificano nel Bel Paese. A Racconigi però si sono innamorati. Non possono volare, ma hanno tantissimo spazio verde e da anni sono una coppia fissa. Depongono le uova nel nido a terra e allevano i loro piccoli che imparano a volare da soli, come è nel loro destino - spiega la veterinaria - per cui non è un problema se i genitori rimangono a terra.

Al Centro Cicogne che è anche un Centro recupero animali selvatici (Cras )ed è specializzato nella cura di questi esemplari, arrivano animali da tutta Italia.

“Il fatto che animali di specie particolarmente protette, vengano recuperati e messi in condizione di riprodursi, è molto importante per la salvaguardia della specie – sottolinea Gabriella Vaschetti” .

"Ogni anno consideriamo la nascita dei piccoli di questa coppia, un piccolo miracolo. Una storia bellissima della natura che contiene un grande insegnamento. La vita va avanti anche quando i destini sembrano segnati".

Il Centro Cicogne di Racconigi (cicogneracconigi.it) è temporaneamente chiuso al pubblico come tutti i centri faunistici per l’emergenza Covid 19 e riaprirà in base alle nuove disposizioni.