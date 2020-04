Guarene, le luci del tricolore sulla facciata della Santissima Annunziata

Anche l’Amministrazione di Guarene non ha voluto mancare all’appuntamento con le celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione dall'occupazione nazifascista.



Nella serata del 24 aprile il sindaco Simone Manzone e gli assessori comunali si sono recati in piazza Roma, sul sagrato della chiesa della Santissima Annunziata, per onorare l'importante ricorrenza attraverso un video e una sorpresa: l'accensione del tricolore sulla facciata della chiesa guarenese.



Lo spettacolo di luci proiettato sulla facciata dell'edificio – che proseguirà anche nei prossimi giorni – è stato reso possibile dal contributo di Ardea, società del gruppo Egea che ha promosso analoghe iniziative presso alcuni tra i più rilevanti complessi architettonici del territorio.



"Spero che questo piccolo gesto ci dia un po' di amore e di speranza in questo momento difficile per la nostra amata Nazione", ha commentato il primo cittadino, che insieme ai colleghi di Giunta, ognuno con indosso la mascherina e rispettando la giusta distanza di sicurezza, ha spiegato il significato profondo della giornata della Liberazione, ricordando "il dovere alla memoria" e sottolineando una ricorrenza "dal significato ancora più prezioso alla luce della piccola privazione di libertà che abbiamo vissuto negli ultimi giorni e negli ultimi mesi".



Ieri, sabato 25 aprile, Manzone, il vicesindaco Piero Viglione e il rappresentante della minoranza consiliare Piero Rivetti hanno reso onore ai caduti con l'alzabandiera, la deposizione della corona d'alloro e il minuto di silenzio.



Il primo cittadino ha poi ringraziato i volontari comunali per l'impegno costantemente profuso in questa emergenza: "Il loro impegno, il loro lavoro, il mettersi a disposizione della nostra comunità mi dà tanta forza e tanta speranza. La soddisfazione di vedere ragazzi giovani del nostro paese che si sacrificano per aiutare gli altri fa crescere la mia energia, determinazione e senso del dovere giorno dopo giorno. Molte nostre idee non si realizzerebbero senza di voi. Grazie per l'esempio che date a me e a tutti".