I fiordalisi fioriti e la panchina "arcobaleno" segni di speranza a Vezza d’Alba

Un messaggio di pace e di speranza in arrivo dal Comune di Vezza d'Alba in occasione della festa della Liberazione ieri (sabato 25 aprile) che si manifesta attraverso piccoli ma significativi segni e gesti di grande incoraggiamento.

Il primo cittadino mostra due immagini, una della natura ancora amica e l’altra, frutto della mano dell'uomo: i fiordalisi recuperati dal bricco San Martino sono ora fioriti nelle aiuole comunali e la panchina "arcobaleno" colorata grazie all'iniziativa di un cittadino vezzese e collocata all'ingresso di via Roma.



Un incoraggiante segno di rinnovamento, per il sindaco Carla Bonino: "Settantacinque anni fa nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città la popolazione festeggiava la fine dell'occupazione fascista. Quest'anno noi festeggiamo chiusi in casa e con la mascherina sul viso e aspettiamo la liberazione da questo virus, che ci ha stravolto le giornate e ci ha portato via molti cittadini. Tra loro sicuramente molti avevano combattuto per la libertà. Ma l'Italia distrutta dalla guerra era ripartita e i cittadini avevano ricostruito partendo dalle macerie. Anche noi faremo così. Stiamo combattendo insieme per una vita migliore, più sana e con nuova energia".