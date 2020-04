“La parola agli chef”: l'appuntamento con il secondo webinar del Food&Wine Tourism Forum è per il 28 aprile alle 11

Il Food&Wine Tourism Forum, l’evento di aggiornamento e riflessione sulle sfide del turismo enogastronomico, organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, per il suo secondo appuntamento delle conference affronta le tematiche legate alla ristorazione. "Siamo il Paese della sicurezza alimentare per eccellenza e per questo dobbiamo valorizzare i punti di forza per non subire le avversità", affermano gli organizzatori.

“La parola agli chef”: la ristorazione, le grandi domande che la crisi pone e le nuove risposte tra delivery, creatività e redesign dell’esperienza enogastronomica, è il titolo della conference in programma martedì 28 aprile alle ore 11. Le principali tematiche riguarderanno i nuovi modelli di revenue, la delivery e le scelte coraggiose come ingrediente fondamentale per le ricette destinate a funzionare.

Gli speakers sono: Chef Massimo Camia – Massimo Camia Ristorante*, La Morra, Chef Walter Ferretto – Il Cascinalenuovo* Isola d’Asti, Chef Davide Palluda - All’Enoteca* Canale, Ferruccio Ribezzo – Presidente Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Bruno Violato - Presidente dei ristoratori e albergatori astigiani.

Con il contributo video di: Chef Enrico Crippa - Piazza Duomo Ristorante***, Alba, Chef Lorenzo Cogo – El Coq*, Vicenza, Chef Luigi Taglienti - Lume*, Milano.

Moderatori: Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Roberta Milano, direttore scientifico del F&WTF.

Vista la richiesta elevata, arrivata da tutta Italia, a partecipare ai webinar di formazione che l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha pensato per gli operatori del territorio, l’organizzazione ha deciso di aprire a tutti la partecipazione agli incontri. La riflessione è stata quella di permettere alle idee di circolare per aiutare a sollevare non solo una destinazione ma il turismo in generale.



Le conference e i webinar sono aperti e sono visibili sul sito foodwinetourismforum.it e su Facebook. Durante la conference e i webinar sarà possibile porre delle domande ai relatori.

Il programma delle conference e dei webinar di formazione sarà aggiornato di settimana in settimana. Di seguito i prossimi webinar di formazione:

Venerdì 1° maggio ore 11, Facebook: come raccontare la propria offerta online. (parte 1), Annalisa Romeo

Venerdì 8 maggio ore 11, Facebook: Come affrontare la propria offerta online. (parte 2), Annalisa Romeo

Sul sito del F&WTF sono presenti i video delle conference e webinar passati:

Martedì 21 aprile, Turismo del Gusto e fase 2: quali strategie per affrontare le nuove sfide. Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione dell’Enit, Antonio Pezzano, editor Officina Turistica

Venerdì 24 aprile, Dal racconto alla vendita come usare efficacemente Instagram. Paola Faravelli, imprenditrice e fotografa.

L’Ente Turismo rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto alla partecipazione.

Info per il pubblico: Ente Turismo Langhe Monferrato, info@langheroero.it Tel. 0173 35833.