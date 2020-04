La quotidianità al tempo del Covid-19: quattro chiacchiere con “IdueVagaMondi” in un bilocale

Parlare di positività in questo periodo ha una profonda valenza duplice. Perché in un periodo in cui è positivo chi ha contratto il Covid-19, ci sono persone che, invece, stanno esorcizzando questa parola sottolineandone ed esaltandone il valore ottimistico, di rinascita.

Simone Mondino e Romina Manassero viaggiano per la gran parte dell’anno: a produrre video e scattare fotografie dal Trentino Alto Adige, alla Patagonia, dal Canada al nostro Piemonte. Cosa significa per due persone che si definiscono “Iduevagamondi” trascorrere due mesi in un bilocale a Trinità.

La risposta potrebbe suonare sorprendente nella sua serena accettazione: “Noi non ci annoiamo per niente! Stiamo studiando, leggendo, abbiamo riscoperto lo yoga, facciamo meditazione”.

Il 9 marzo Simone e Romina si sono guardati è hanno deciso di darsi una routine tonificante: “Per circa un’ora, un’ora e mezza al mattino non accendiamo né guardiamo i telefoni. Facciamo meditazione, yoga, guardiamo il Monviso dalla finestra, ci carichiamo di positività. La TV l’abbiamo spenta dal 9 marzo e da allora abbiamo lasciato fuori la cronaca. Abbiamo deciso di concentrarci su noi stessi, sul formarci. Romina ha imparato a tagliare i capelli, cuciniamo, montiamo video, ma soprattutto ci carichiamo di energie che ci serviranno in futuro” racconta Simone.

Due vulcani di creatività per i quali questi due mesi circa non sono stati né inattivi, né tantomeno pesanti: “Lo scorso anno sia quando siamo stati in Patagonia che quando siamo andati a New York ci siamo detti che il 2020 lo avremmo dedicato all’Italia. Il nostro è un paese bellissimo che merita di essere riscoperto ogni giorno. Questa convinzione, in questo periodo, è cresciuta ancora di più. Ripartiremo dalla nostra bellissima Granda per raccontarla come merita. Da questo punto di vista non vediamo l’ora di ripartire, perché abbiamo dedicato questo tempo a studiare la Provincia, a cucinarne i piatti tipici, e vogliamo proseguire su un sentiero che, inconsapevolmente, avevamo già tracciato. In realtà stiamo cucinando tutti i piatti che ci piacciono, non solo quelli piemontesi, anche questo è un modo per viaggiare, attraverso i sapori”.

Ecco che nasce l’idea di dirette in cucina per raccontare la cucina dei diversi Paesi e incontri virtuali, ogni martedì, con esperti da tutta Italia per conoscere l’Italia, le sue bellezze, ma anche per parlare di fotografia, di viaggi. Il filo conduttore sono le “cose belle”, progetti positivi per pensieri positivi: “Dobbiamo tornare tutti a credere nell’Italia. Questa pausa forzata è un’occasione per aprire gli occhi e capire che la meraviglia può essere appena fuori dalla nostra finestra”.

Romina ha una visione al contempo pragmatica e romantica della vita: “Visto che il periodo è triste per tutti, è inutile che mi crogioli dicendomi che mi manca la montagna, o i viaggi. Mi sono trovata altre abitudini, ho iniziato a coltivare le mie passioni. In questi giorni Venere è visibile dalla finestra della camera da letto. Dormiamo con le tende aperte per addormentarci guardandola, guardiamo l’alba e il tramonto dalla finestra”.

Per Simone questo periodo, per quanto tragico, è in qualche misura tonificante: “Non siamo meschini o insensibili. È ovvio che questo periodo sia tragico, ma non possiamo fare nulla per aiutare i tanti che stanno soffrendo per questa malattia, possiamo solo cercare di stare bene noi e, magari di far stare bene chi guarda i nostri video, chi coglie i nostri messaggi. Purtroppo ci perdiamo cose bellissime per guardarne di meschine. Per questo abbiamo tagliato fuori i social se non per lavoro: per concentrarci su ciò che c’è di positivo. Ci sono saltati dei lavori, ci saranno delle conseguenze, ma siamo convinti che, con questo modo di gestire le nostre emozioni in quarantena, usciremo di qui con energie rinnovati, pronti a riscrivere il nostro futuro”.

I programmi fatti il 9 aprile, sono stati più e più volte stravolti da nuove idee, nuovi argomenti da approfondire: “Romina mi sta insegnando moltissime cose che non abbiamo mai avuto tempo di approfondire - ammette Simone -. Arrivo alla sera e mi sorprendo a pensare che non credevo che le giornate potessero durare così poco”.

Lo slogan di questo periodo per Simone e Romina, che è anche lo slogan del loro video di Pasqua, è “rispettati, amati, vivi”, tre parole chiave che rappresentano le fondamenta su cui costruire un futuro un po’ più a km 0: “Il mio più grande problema prima di questa pandemia era il giudizio verso gli altri e me ne sono reso conto in questo periodo. È difficilissimo non dare giudizi, soprattutto in una società in cui più ti fai vedere arrogante più vinci. In questo periodo abbiamo capito che le persone si attaccano alle piccolezze altrui quando sono insicure e frustrate. Molte persone quando ne vedono altre affrontare la vita con serenità in automatico discriminano e attaccano, ma mi rendo conto che questa modalità in questo momento per me funziona e quindi la propongo agli altri, sperando che serva anche a chi ci segue”.

Perdersi nei video che pubblicano, come quello uscito oggi e visibile qui sotto è molto facile: panorami mozzafiato, luoghi incontaminati. Tutto rigorosamente italiano, o, come nel caso del timelapse di oggi, molto Piemontese.

La chiacchierata con Simone e Romina si conclude con un messaggio: “Speriamo di invogliare anche altri a credere maggiormente in se stessi. È quello a cui teniamo di più. Se non si ha paura di cadere, se si crede nei propri sogni, allora non si hanno limiti” e chissà che rimettersi in piedi dopo questo periodo non sia più facile se si cerca ogni giorno un motivo per cui sorridere.

