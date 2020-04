Se il Coronavirus "minaccia" anche l'automobile: come fare per proteggere la batteria (e non solo)?

Tra gli effetti collaterali del rimanere chiusi in casa per combattere il Coronavirus, ce n'è anche uno cui magari non si fa troppa attenzione, ma che potrebbe riservare sorprese spiacevoli. Perché mentre le persone non possono uscire, allo stesso modo le automobili rischiano di rimanere ferme per settimane, nello stesso punto in cui sono state lasciate dopo l'ultima commissione, a meno che non la si usi per andare a lavoro, in quelle attività ancora ritenute essenziali.



E così, accanto al lockdown, un altro "down" potrebbe essere quello della batteria della macchina. Un'eventualità che tutti - prima o poi - si trovano ad affrontare, ma che in questo periodo potrebbe presentarsi ancora più insidiosa. Insieme ad altri aspetti che riguardano comunque da vicino il mezzo a quattro ruote che in tempi di "normalità" avremmo usato con continuità. E se in tutti i manuali delle vetture ci sono i consigli per "preservare la propria batteria, non tutti sono nelle condizioni di poterla scollegare (peraltro azzerando tutte le centraline e i dispositivi che le sono collegate) o di metterla in carica, eventualità che richiede un garage, una presa e la strumentazione necessaria.

Insomma, un'ipotesi potrebbe essere quella - ciclicamente - di accenderla e farla girare sul posto per qualche minuto. Ma questo non mette al riparo da rischi, soprattutto se la si lascia ferma per più di un mese (eventualità non rara, soprattutto per le "seconde auto" in famiglia). Cosa fare dunque se, improvvisamente, inserendo le chiavi nel cruscotto, il quadro elettrico ha un sobbalzo e cede. O - peggio - neppure si accende? Secondo gli esperti di automobile.it possono essere messi in campo due tipi di rimedi.

La prima è la partenza a spinta, oppure la ricarica tramite cavi collegati a una batteria di un’altra. In ogni caso è necessario l’aiuto di un vicino o un familiare o poter contare su un secondo veicolo funzionante e disponibile per supportare la ricarica.





La ricarica a spinta

La partenza a spinta è il metodo da utilizzare se non si hanno a disposizione i cavi auto da collegare a un’altra vettura o in mancanza di una seconda vettura di supporto, ma è anche quello meno consigliato per le auto dotate di marmitte catalitiche, perché si rischia di danneggiare il dispositivo.

Per procedere con questa soluzione è necessario farsi aiutare da almeno una persona. Una volta a bordo della vettura, ci si deve assicurare alcuni passaggi forse scontati ma indispensabili:

1) spegnere tutti gli apparecchi non necessari, come la radio, l’aria condizionata ecc…;

2) girare la chiave di accensione;

3) impostare la seconda o la terza marcia;

4) farsi spingere da un aiutante;

raggiunta una velocità sufficiente, si deve lasciare di colpo la frizione e contemporaneamente accelerate sul pedale del gas.

Compiuti questi passaggi la vettura si dovrebbe mettere in moto ed è importantissimo non spegnere il motore per evitare di trovarsi al punto di partenza.

Questa è una soluzione “temporanea” che non risolve del tutto il problema, ma permette di utilizzare l’auto al momento.





La ricarica con cavi

Il metodo migliore per caricare la batteria della macchina è quello dell’utilizzo dei cavi qualora si abbiano a disposizione.

Per collegare i cavi alla batteria auto è necessario avere vicino un’altra auto dotata di batteria carica e di cavetti batteria per la trasmissione dell’energia.

Per cominciare si deve aprire il cofano di ogni vettura e collegare il cavo rosso al polo positivo prima della batteria carica e successivamente di quella scarica, per poi compiere la stessa operazione con il cavo nero del polo negativo.

Compiuto questo passaggio si prova a mettere in moto la vettura con la batteria carica mantenendo il motore a un regime di rotazione di 2000/2500 giri per alcuni secondi, per poi procedere all’accensione dell’auto dotata di batteria scarica.

Ricaricare la batteria auto utilizzando i cavi è un’operazione che richiede davvero poco tempo: basta mantenere le due auto collegate con i cavi per una decina di minuti per poi procedere al distacco, partendo dai poli negativi per poi procedere con quelli positivi.

Se, invece, si opta per caricare la batteria della macchina con la partenza a spinta, il motore deve restare acceso per circa 30 minuti con tutti gli altri accessori quali condizionatore o radio rigorosamente spenti.