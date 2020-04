Villafalletto, autoarticolato carico di maiali si ribalta sulla Provinciale 25 (FOTO)

Grave sinistro quello che poco dopo le ore 19 di oggi, domenica 26 aprile, ha coinvolto un autoarticolato con rimorchio adibito al trasporto animali in transito lungo la Strada Provinciale 25, tra Cuneo e Saluzzo.



Per ragioni ancora da accertare, giunto in territorio di Villafalletto il mezzo pesante, con a bordo un carico di suini, si è ribaltato sulla sede stradale.



Fortunatamente illeso l’autista, dai primi riscontri pare però che il sinistro abbia causato la morte di diversi animali, mentre il mezzo ribaltato è andato a occupare parzialmente la sede stradale.



Pronti i soccorsi sul posto, immediatamente prestati dai Vigili del Fuoco dei Distaccamento di Busca e Saluzzo, ora raggiunti da un gru partita dal Comando Provinciale di Cuneo, e da una pattuglia di Carabinieri proveniente da Savigliano, per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.



Sul posto si attende l’arrivo del veterinario reperibile che dovrà verificare la salute degli animali sopravissuti al sinistro e sovraintendere alle operazioni di trasbordo dei suini sul mezzo privato che dovrà condurli a destinazione, dopodiché si potrà provvedere alla rimozione dell’autoarticolato che attualmente occupa parte della sede stradale.