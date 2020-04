Intesa Sanpaolo verso l'assemblea degli azionisti: confermata l'operazione per il "matrimonio" con Ubi

Un lunedì diverso dagli altri, il 27 aprile 2020. E' la data infatti in cui Intesa Sanpaolo ha fissato l’assemblea azionisti, che si svolgerà nella sala consiglio del grattacielo. Quel grattacielo che ormai da giorni manda il suo messaggio di solidarietà con un tricolore a fasciare alcuni dei suoi piani. Vista la condizione particolare che ci accompagna in questi mesi e la necessità di distanziamento, all'assemblea saranno presenti soltanto il presidente, Gian Maria Gros Pietro, il notaio e il rappresentante degli azionisti. Sarà però l'occasione - al di là dell'emergenza del periodo, dell'approvazione del Bilancio 2019 e della destinazione dell'utile di esercizio - per fare il punto anche su una grande operazione iniziata ben prima dell'avvento del Covid-19 e che nonostante tutto in queste settimane sta proseguendo nel suo cammino: l'Ops che potrebbe portare al matrimonio con Ubi Banca, l'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo lo scorso febbraio sulla totalità delle azioni Ubi.

Alle domande già arrivate nelle scorse ore dagli azionisti, Intesa Sanpaolo ha risposto confermando la strategia in proposito. Un'operazione - come comunicato da Intesa - che "assume ancora maggiore valenza nel contesto conseguente all'epidemia di Covid-19, in particolare per quanto riguarda le sinergie di costo, nonchè l'aumento del grado di copertura dei crediti deteriorati e la riduzione dei crediti Unlikely to pay e in sofferenza". Meglio Ubi, dunque, rispetto a una fusione con una società di assicurazioni.



E ancora: "Va infatti tenuto presente che le banche di minori dimensioni hanno ridotte possibilità di avvalersi delle leve dell'efficienza e della riduzione del profilo di rischio per fronteggiare un quadro economico sfavorevole e contrastare gli impatti sul tessuto sociale".

Tra gli obiettivi, dunque, ci sono il "rafforzamento della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder - dice la Banca - con un'unione che avverrebbe in maniera fluida e valorizzando le risorse di Ubi, grazie alle affinità tra le due banche".