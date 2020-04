Egitto: ecco i luoghi essenziali da non perdere

È difficile citare un paese più magico dell'Egitto quando si tratta di viaggiare con la V maiuscola, un patrimonio millenario, paesaggi mozzafiato e ricchezze culturali senza pari! Inevitabilmente, gli amanti della storia e dell'egittologia non possono che meravigliarsi delle piramidi di Giza, del tempio di Karnac e delle statue giganti di Abu Simbel. I più avventurosi troveranno la loro felicità affondando nel cuore del deserto, tra passeggiate nei palmeti di oasi lussureggianti, escursioni in paesaggi lunari e visite ai villaggi tradizionali della Valle del Nilo. Gli amanti delle esperienze umane soccomberanno alla cordialità della gente del posto, incontrata alla curva di un suk a Luxor, su una nave durante una Crociera sul Nilo o mentre si godono un narghilè in un bar locale al Cairo. Senza dimenticare la possibilità di vivere il vostro viaggio in Egitto al ritmo del Mar Rosso, con immersioni in scogliere di rara bellezza, relax su spiagge da sogno e tante attività in vivaci località balneari. La buona notizia? Tutto questo è accessibile semplicemente con un volo di poche ore dall'Italia. Ecco i luoghi essenziali da non perdere:

Il Cairo

Quando parliamo del Cairo, pensiamo immediatamente alle grandi piramidi di Cheope, Chefren e Mikerinos, che sorgono in lontananza sull'altopiano di Giza. Inutile dire che questa meraviglia del mondo sarà uno dei momenti salienti del vostro viaggio organizzato in Egitto. Ma la grande sorpresa che vi aspetta è la ricchezza che il Cairo contiene e di cui spesso parliamo molto meno. Ovviamente, in questa meravigliosa città non potrete perdervi il ​​Museo del Cairo, i suoi tesori trovati nella tomba di Tutankhamon e molto altro ancora. Potrete terminare la giornata con tè o shisha, immergendovi nell'atmosfera inebriante della capitale.

Le piramidi e la sfinge

A circa 25 chilometri dal Cairo, sulla riva occidentale del Nilo, si innalzano maestose le Piramidi di Giza, che fanno parte del complesso chiamato Necropoli di Giza. Esse rappresentano una delle sette meraviglie del mondo. Rimarrete estasiati di fronte alla maestosità delle imponenti piramidi di Cheope, Képhren e Mykérinos e naturalmente dell'enigmatica Sfinge di Giza, che fa parte del complesso funerario di Képhren.

Luxor

Il solo nome suona come una dolce promessa di meraviglie da scoprire. E non rimarrete delusi! Luxor, l'antica capitale dell'Egitto conosciuta come Tebe, ospita alcuni dei resti più belli dell'antico Egitto. Il cuore della città si trova sulla sponda orientale del Nilo, dove vi troverete faccia a faccia con il Tempio di Luxor e il suo infinito Sphinx Alley, una magnifica introduzione al meglio che la città ha da offrire. A soli tre chilometri a nord della città c'è Karnak, uno dei templi faraonici più belli del paese.

Assuan

Assuan con la sua piccola Isola Elefantina, proprio di fronte alla riva orientale della città, rappresenta la culla dell'Egitto. In questa parte del paese, la cultura egiziana è colorata dal contatto con l'influenza nubiana, sfoggiando più tradizioni e volti africani. È anche lì che il Nilo è all'apice della sua bellezza, perché il fiume si infrange in un centinaio di piccole isole di granito le cui alte erbe riparano l'ibis bianco e altri uccelli di ogni tipo, il tutto su uno sfondo di dune di sabbia dorata.

Crociera sul Nilo

L'Egitto come abbiamo già detto prima è noto per le sue piramidi, per i personaggi famosi come Cleopatra, Nefertiti, Tutankhamon e molti altri faraoni. Ed è anche famoso per il suo fiume emblematico: il Nilo. Uno dei modi migliori per esplorare e visitare l'Egitto è la crociera sul secondo fiume più lungo del mondo. Affinché questa crociera sul Nilo abbia successo, dovrete ovviamente scegliere la compagnia giusta per prenotare un viaggio che diventerà indimenticabile. Vi consigliamo di visitare il sito di Memphis Tours, un tour operator con sede al Cairo, specializzato in viaggi in Egitto e sicuramente non rimarrete delusi. I viaggi proposti sono con armatori seri che dispongono di navi di ogni genere con cabine molto confortevoli con aria condizionata, frigo, tv, doccia e la qualità del servizio a bordo è super professionale, con dei buffet pantagruelici. Le escursioni incluse nei pacchetti sono davvero extra e alcune visite facoltative devono essere assolutamente fatte.