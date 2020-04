Special Olympics Smart Games: l'evento dedicato agli sport paralimpici si presenta il 29 aprile

“Everywhere We Play”: il claim che accompagna questo evento la dice lunga sulla determinazione che da sempre contraddistingue gli atleti Special Olympics e, di conseguenza, l’intero Movimento Special Olympics Italia.

Nonostante non ci possa essere oggi un luogo fisico dove giocare insieme e competere, Special Olympics Italia ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, cimentandosi per la prima volta nell’organizzazione di un evento assolutamente nuovo, diverso.

In particolare, già dallo scorso mese di marzo, ogni giorno è stato organizzato un appuntamento denominato “MuoviamocINsieme” che prevede un allenamento quotidiano attraverso brevi video dei Tecnici Nazionali che propongono agli atleti alcuni esercizi da svolgere in casa.

Afferma Fabrizio Rocchia, Direttore Provinciale di Special Olympics Italia: "Per finalizzare questo percorso di allenamento giornaliero, e tenendo conto che quest’anno – dal 13 al 18 giugno – tutti gli atleti avrebbero dovuto partecipate ai Giochi Nazionali Estivi di Varese, abbiamo pensato di non far loro mancare una medaglia come simbolo per l’impegno e la forza di volontà dimostrata.

L’annullamento dei Giochi Nazionali Estivi previsti a Varese è stata una decisione molto sofferta dai 3.500 Atleti che avrebbero partecipato, pertanto volevamo offrire loro l’opportunità di dimostrare abilità e preparazione anche in questo contesto sociale tanto delicato attraverso l’organizzazione degli Special Olympics Smart Games".

Le discipline sportive proposte sono le seguenti: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Karate, Ginnastica, Golf, Nuoto, Equitazione, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Sono previste, inoltre, gare di sport unificato in tutte le discipline, esibizioni di Young Athletes Program e di Motor Activity Program per le persone con disabilità gravi. Gli Special Olympics Smart Games, attraverso video tutorial, permetteranno agli Atleti di gareggiare svolgendo delle prove semplificate, con tempi, misure e valutazioni in tutte le discipline sportive.

Ecco dunque l'appello di Rocchia all'Amministrazione comunale cuneese: "Saremmo veramente lieti se, anche in questa occasione, voleste affiancarci concedendo il patrocinio del Comune di Cuneo agli Smart Games e se voleste condividere con noi la presentazione dell’Evento che avverrà il 29 aprile, quando alle ore 15.00 ci incontreremo in un webinar aperto alla rete Special Olympics e ai media per lanciare insieme la versione 2.0 dei Giochi Nazionali".