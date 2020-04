Anziani morti nelle case di riposo: c’è una spiegazione dietro ai (bassi) numeri di Langhe e Roero

Migliore che altrove, ma non così buona, purtroppo. E’ la realtà collegata ai numeri degli effettivi decessi che il Covid-19 ha causato nelle residenze socioassistenziali della Granda e del territorio di Langhe e Roero in particolare, al pari di quelle di tutto il Nord Italia pesantemente investite dai focolai registrati nei ricoveri per anziani.



Un fenomeno ampiamente raccontato nelle cronache delle ultime settimane e che purtroppo non trova corrispondenza nelle troppo ottimistiche risultanze contenute nell’ultima comunicazione che la Regione ha offerto sul tema lo scorso venerdì 24 aprile.



Dall’inizio dell’anno alla data del 15 aprile scorso – si leggeva infatti nelle tabelle diramate dall’Unità di Crisi – nelle Rsa piemontesi si è verificato un totale di 3.183 decessi: 660 in più che nell’analogo periodo dell’anno precedente, quando le persone decedute all’interno dei ricoveri erano state 2.523. Sul totale dei decessi, 397 hanno interessato ospiti affetti dal Covid-19, il 12% del totale.



Il numero dei morti affetti da Coronavirus risulta particolarmente rilevante nelle zone più colpite dal contagio, come l’Alessandrino (85 vittime), e anche nell’area di Torino e del Torinese, dove le quattro Asl di competenza hanno comunicato un totale di 167 casi.



Scorrendo il luttuoso rendiconto si scopre poi che a Novara si registrano 33 morti e a Vercelli 29, mentre in questa tragica classifica l’Asl Cn1, alla quale si rifà un territorio particolarmente ampio, si attesta a quota 34 vittime, pur accusando un totale di deceduti (344) comunque inferiore a quello finito agli atti dodici mesi prima (351).



Un caso a sé, nell’ambito di questa lettura, è rappresentato da numeri raccolti sul territorio dell’Asl Cn2 di Alba e Bra.



Qui, a fronte di un totale di 1.005 tamponi effettuati all’interno delle Rsa allo scorso 20 aprile, e di 284 casi di persone risultate positive, il numero delle vittime con Covid (questi alla data del 15 aprile) viene indicato in "appena" 3 persone, a fronte di 134 decessi totali, 18 in meno di un anno fa (152).



Il dato più basso della regione, talmente contenuto da stridere con le informazioni giunte nelle ultime settimane con riguardo ai non pochi casi critici verificatisi all’interno di Rsa anche nella zona delle Langhe e del Roero, a partire dai focolai registrati a "I Glicini" di Bra o nelle case di riposo di Canale e Govone, per citare quelle più interessate dal fenomeno quantomeno per numero di contagi.



Un’incongruenza non soltanto apparente, spiegabile alla luce di alcuni precisi fattori.



La prima riguarda la tempistica con la quale l’epidemia è giunta nella nostra provincia, in ritardo di giorni quando non di settimane rispetto ad altre regioni e alle province piemontesi più orientali. Altro dato di cui tenere conto risiede nella diversa modalità temporale con la quale l’infezione è arrivata nelle Rsa. Se sempre in Lombardia o in province come quella di Alessandria questi focolai si sono manifestati con buona simultaneità rispetto al più vasto diffondersi del contagio, nella Granda i due momenti non sono generalmente coincisi, potendosi anzi parlare di un’ondata relativa alle case di riposo giunta a distanza di diversi giorni rispetto ai primi contagi sul territorio.



Un ulteriore elemento, che in aggiunta ai primi serve a spiegare quel dato eccessivamente positivo, riguarda le tempistiche con le quali tali dati vengono elaborati. La loro comunicazione attiene alle stesse case di riposo, cui tocca l’onere di comunicarli alle Asl, da dove vengono inviati alla Regione. Un passaggio che richiede alcuni giorni e che peraltro spesso non tiene numericamente conto dei casi di ospiti di Rsa che, all’aggravarsi dell’infezione, vengono ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio. Gli stessi ospedali – almeno in prima istanza, prima delle necessarie correzioni statistiche – divengono quindi la sede dell’eventuale decesso, annotato quindi fuori dalle mura del ricovero.



La data della rendicontazione – al 15 aprile – farebbe il resto, essendo nei fatti riferita a un termine, i primi giorni di aprile, nel quale in buona parte della Granda l’emergenza contagi non si era ancora manifestata con la violenza che ha invece caratterizzato le ultime tre settimane, mentre i dati su tamponi e decessi registrati nella parte centrale del mese avvicinano purtroppo la Granda alle altre province piemontesi. Il contagio qui è arrivato dopo e nelle Rsa ancora dopo, in sostanza, e quei dati tratteggiano un quadro che nella realtà non è purtroppo aggiornato.



"Fortunatamente negli ultimi giorni la situazione sembra essersi stabilizzata – spiegava al nostro giornale il direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio nella giornata di ieri, sabato 25 aprile –. L’ultimo decesso registrato nel territorio risale a 48 ore fa, e questo consente di sperare in una sua prossima normalizzazione".