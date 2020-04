Ceva: sospesi i termini di pagamento di TOSAP e ICP, gli altri tributi invece...

Nelle scorse settimane, l'opposizione consiliare di Ceva aveva presentato un elenco di proposte (12 in tutto), affinché la maggioranza potesse esaminarle ed eventualmente considerarne l'adozione in questo periodo delicato, reso tale dalla pandemia di Coronavirus.

In queste ore è giunta la risposta del sindaco, Vincenzo Bezzone, diramata anche a mezzo stampa. "Per quanto riguarda le misure proposte sui tributi locali - ha dichiarato -, pur condividendo in pieno le preoccupazioni della minoranza, occorre rilevare che, al momento attuale, non appaiono sostenibili sul piano tecnico degli equilibri di bilancio, tuttora in vigore e non derogati dal Governo centrale. Discorso in parte diverso invece per eventuali differimenti dei termini di versamento dei tributi minori (TOSAP e ICP già scaduti o in scadenza nel periodo più immediato) per i quali è stata prevista una congrua sospensione dei termini, in quanto l'attuale situazione di cassa del Comune potrebbe sostenere gli impatti di tale differimento".