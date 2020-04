Coronavirus, Cuneo "virtuosa": è seconda solo a Varese per mortalità cumulativa per Covid-19

Uno studio dell’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano si è concentrato sulla rilevazione dei tassi di mortalità per Covid-19 dall’inizio della pandemia e per i primi 55 giorni, cioè fino al 17 aprile scorso. Dallo studio, realizzato nell’ambito del Progetto Europeo Horizon 2020, Cuneo (come anche Torino) si attestano nella fascia bassa di mortalità cumulativa per Covid-19.

La ricerca ha permesso di mettere in luce lo sviluppo geografico dell’epidemia, che ha seguito una traiettoria ben definita nel nord Italia: sulla diffusione del virus potrebbero aver influito anche le grandi vie di comunicazione e scambio. Alcune delle province maggiormente toccate, infatti, si trovano sul percorso dell’autostrada A21, che unisce le principali province del Nord.

"Questi dati danno un’immagine della dinamica epidemica che sfugge quando si analizzano i dati aggregati su base regionale", ha dichiarato il primo autore della ricerca, Carlo Signorelli , ordinario di Igiene presso l’Università Vita - Salute San Raffaele. L’epidemia, dunque, arginata dalle misure di distanziamento sociale, non ha guardato ai confini amministrativi, ma piuttosto alle grandi vie di comunicazione e scambio.

Questi i dati di mortalità cumulativa per COVID-19 per 100mila abitanti (aggiornati al 17 aprile 2020), suddivisi per fasce:

Piacenza: 258,5

Bergamo: 255,9

Lodi: 247,8

Cremona: 247,4

Brescia: 170,9

Pavia: 150,9

Parma: 132,6

Mantova: 114,1

Alessandria: 108,0

Lecco: 105,0

Sondrio: 100,8

Biella: 82,0

Vercelli: 77,2

Reggio Emilia: 73,2

Milano: 72,8

Monza e Brianza: 69,8

VCO: 62,5

Novara: 59,1

Como: 56,9

Asti: 54,0

Modena: 46,8

Torino: 41,7

Bologna: 36,8

Cuneo: 29,3

Varese: 27,3