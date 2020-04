Cuneo, il Coc ricorda le modalità per il ritiro delle pensioni di maggio

Si è da poco conclusa la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale. Nonostante il numero delle persone guarite abbia superato in questi giorni quello delle persone decedute, la situazione richiede ancora la massima attenzione. La struttura deputata a gestire l'emergenza a livello cittadino evidenza quindi "la necessità di rispettare le disposizioni previste fino al 4 maggio, misure fondamentali e necessarie al fine di evitare l’inversione dell’attuale tendenza", raccomandando "di evitare di uscire di casa il più possibile, se non per motivi di assoluta urgenza o di salute, di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare la mascherina per accedere alle attività commerciali (all’aperto e al chiuso)".







PAGAMENTO SCAGLIONATO PENSIONI

Da domani, lunedì 27 aprile, inizierà il pagamento delle pensioni di maggio. Gli ingressi agli uffici postali saranno contingentati in alcune filiali grazie anche al supporto dei volontari della Protezione Civile comunale.



Come successo per quelle del mese di aprile, per il ritiro in contanti è previsto uno scaglionamento per cognome: lunedì 27 dalla A alla B, martedì 28 dalla C alla D, mercoledì 29 dalla E alla K, giovedì 30 dalla L alla P, sabato 2 maggio mattina dalla Q alla Z.



Sarà operativo anche l’ufficio postale di Borgo San Giuseppe, aperto a giorni alterni, il martedì, giovedì e sabato. Si invitano i cittadini a recarsi in Posta solo per operazioni essenziali e indifferibili.







I NUMERI DELL’EMERGENZA IN CITTA’

Di seguito si riportano alcuni numeri relativi all’attività del Centro Operativo Comunale, dall’11 marzo 2020, giorno della sua costituzione (dati aggiornati alla giornata di ieri, 25 aprile).

Circa 550 ore di apertura del COC nei 45 giorni (oltre 12 ore di media al giorno)

Circa 300 giornate/uomo (per oltre 1500 ore complessive) da parte dei volontari del Gruppo comunale di protezione civile

Circa 96 giornate/uomo (per oltre 500 ore complessive) da parte dei volontari ANA

Oltre 150.000 mascherine (tipo chirurgico e KN95/FFP2) e 10.000 camici sanitari distribuiti sul territorio grazie alla definizione di cordata di enti (territoriali e sanitari) con capofila il Comune di Cuneo

4.865 telefonate allo 0171.44.44.44, numero unico dedicato alle richieste di chiarimenti (non sanitari) in merito alle varie disposizioni emanate per contrastare l’emergenza da Coronavirus.

960 iscritti al servizio SMS protezione civile

111.065 visualizzazioni di pagine della sezione web Emergenza COVID-19 a Cuneo (http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html)

800 famiglie alle quali sono stati consegnati i libri scolastici da parte dei ragazzi della Consulta giovanile (che ha anche dato il contributo a imbustare 11.000 mascherine donate agli ultrasettantacinquenni del Comune)







NUMERI UTILI

E’ sempre attivo il numero telefonico 0171-444.700 riservato alle richieste per i Buoni Spesa (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30).



Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.



Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile.



Nel ricordare il numero unico 0171/44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.