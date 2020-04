Regione, premio economico a tutto il personale o qualcuno sarà tagliato fuori?

La Giunta Regionale del Piemonte ha intenzione di destinare 55 milioni (18 milioni di fondi statali e 37 di fondi regionali) come incentivo al personale sanitario impegnato in questi mesi nella lotta al coronavirus.

Le modalità, che già trovano alcune perplessità da parte del sindacato degli infermieri Nursing, saranno discusse con i rappresentanti sindacali in una riunione in programma per giovedì 30 aprile.

Da quel che abbiamo appreso si tratta di un “premio” destinato al personale sanitario regionale.

Alcuni lettori ci hanno fatto presente come questa decisione, se non estesa a tutti gli operatori che nei vari ambiti si sono prodigati e si stanno prodigando mettendo a repentaglio la loro salute, rischia di partire col piede sbagliato e di risultare discriminatoria.

Ci facciamo interpreti di alcuni quesiti che ci sono stati posti.

Gli incentivi riguardano anche il personale delle Rsa e delle case di riposo, il fronte che è risultato il più esposto?

Sarà pur vero che nella maggior parte dei casi si tratta di strutture ex Ipab o similari, ma il personale – in molti casi socio di cooperative o quindi ancor meno tutelato sindacalmente rispetto ai dipendenti pubblici – non sarà preso in considerazione?

Non si può far finta di nulla se si considera che questo è stato il fronte lasciato maggiormente scoperto dalla Regione, come i numeri dimostrano.

Se c’è la volontà, le formule possono essere individuate per estendere l’incentivo e per fare in modo che a tutti coloro che sono stati in prima linea sia riconosciuto, anche sotto il profilo economico, l’alto merito sociale e professionale avuto in questa difficilissima emergenza.

Interrogativi che giriamo a chi di dovere per fare in modo che la decisione sia equa e solidale, e non si traduca in un’iniziativa demagogica che non farebbe che complicare una situazione già abbastanza caotica di suo.