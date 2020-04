Scarabocchio e i colori dell’arcobaleno: su Amazon il libro della giovane Marianna Gaj

Mi chiamo Marianna, ho diciannove anni e sto trascorrendo la quarantena in compagnia della mia numerosa e rumorosa famiglia. In questo periodo un po’ particolare abbiamo dovuto imparare a condividere gli spazi, fare sacrifici e cercare di tollerare le persone che prima della pandemia vedevamo solo di sfuggita nelle ore dei pasti. Non è stato facile, ma io credo che ne sia valsa la pena. Durante questo isolamento forzato ed improvviso, per la prima volta in vita mia ho avuto tempo. Tempo per pensare, per imparare a conoscermi ed accettarmi, tempo per coltivare i miei sogni e le mie passioni. Niente corse al supermercato, niente traffico per la strada, solo il silenzio dell’attesa. Questa quarantena mi ha dato la conferma di ciò che voglio fare nella mia vita: l’insegnante di scuola materna o elementare.

Può sembrare un desiderio banale o un po’ scialbo, ma la verità è che per me i bambini sono la cosa più bella che ci sia, sono l’arcobaleno che colora il nostro mondo, giorno dopo giorno. Ed ecco che, unendo le mie due più grandi passioni (la scrittura e, appunto, i bambini) è nato il libro Scarabocchio e i colori dell’arcobaleno, una storia che parla di amicizia ed unione, valori in questo periodo più che mai fondamentali. Spero, con questo breve racconto, di tenere un po’ di compagnia ai più piccoli in giorni così difficili, in cui si vorrebbe tanto correre all’aria aperta, ma ci si deve accontentare di guardare il mondo dalla finestra.

Scrivere mi piace da sempre, sfrutto ogni occasione libera per farlo. Mi fa sentire libera e leggera e soprattutto mi consente di lasciare la mia “impronta nel mondo”. Lo scorso anno ho scritto un romanzo d’amore che spero di poter pubblicare presto, e sto sfruttando questi giorni di abbondante tempo libero per lavorare al secondo.

Marianna Gaj