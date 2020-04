Test sierologici eseguiti a Ormea: polemica in paese, il chiarimento del sindaco

In queste ore è divampata una piccola polemica a Ormea, dove nella giornata di ieri, sabato 25 aprile, un medico chirurgo originario del Comune valtanarino ma residente in Lombardia, ha eseguito test sierologici alla popolazione su richiesta di alcuni residenti.

Un'iniziativa nobile, che, come ammesso dal professionista stesso sul gruppo Facebook "Succede a Ormea...", ha deciso di affrontare un viaggio di cinque ore tra andata e ritorno pur di rendersi utile per il suo paese natale. Eppure, non sono mancate le critiche, poiché l'iniziativa non è stata pubblicizzata e così, molti di coloro che avrebbero voluto sottoporsi al test, si sono sentiti privati di tale opportunità.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il sindaco, Giorgio Ferraris: "Essendo una decisione privata non c'era alcun obbligo di pubblicizzare un servizio che, peraltro, non si sarebbe potuto garantire a tutti - ha commentato -. Alcune delle persone hanno fatto il test anche perché era stata loro richiesta dai datori di lavoro un'attestazione in proposito; altri, invece, per una miglior informazione della propria situazione. Non entro nel merito della validità del test, che, per un puro motivo di opportunità, non ho fatto. Peraltro è stato già detto che, nel caso vi fosse un numero di persone sufficiente interessato, il dottore è disponibile a ritornare per effettuare altri test".

Originariamente i test sierologici si sarebbero dovuti svolgere presso una sala comunale, ma poi, come ha dichiarato il primo cittadino, "abbiamo concordato che sarebbe stato più opportuno l'uso di un locale non utilizzato nell'edificio (attualmente chiuso) della vecchia casa di riposo, adeguatamente ripulito e disinfettato. Il medico che ha effettuato i test è un professionista che ne sta facendo centinaia per aziende, enti e strutture e ha adottato tutte le protezioni e le norme di sicurezza del caso, per tutti.

Non vi sono stati assembramenti o code, in quanto chi ha organizzato si è preoccupato di fare in modo che le persone arrivassero scaglionate (una ogni cinque minuti) e di garantire il necessario distanziamento. Sono stato personalmente sul posto prima che iniziassero i test a verificare la situazione. Il medico ha effettuato anche gratuitamente il test a persone contagiate già fuori dalla quarantena, per un'ulteriore conferma dei tamponi negativi".

Ferraris ha concluso sottolineando l'esito incoraggiante dei test, dai quali è risultato che nessuno degli abitanti di Ormea è entrato in contatto con il Coronavirus: "Questa è la cosa che, personalmente e come sindaco, mi sta più a cuore".