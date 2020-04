Alba, consiglieri in videoconferenza sulla festa della Liberazione: "Quegli interventi scorretti e faziosi"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera riguardante i temi discussi durante la videoconferenza con la quale il Consiglio comunale albese ha celebrato la ricorrenza del 25 Aprile





Egregio direttore e gentili concittadini,

il 25 Aprile si è celebrata la 75ª festa della Liberazione: questa data si erge a perenne monito per le nostre coscienze politiche, civili e morali. Quel giorno, infatti, il Clnai indisse lo “sciopero nazionale contro l’occupazione tedesca”, mettendo rapidamente fine al giogo nazifascista che pesava ormai da anni sul nostro Paese.



Non è nostra intenzione soffermarci sui particolari storici – che speriamo ben noti – o sulle successive dispute storiografiche sul tema (le quali, comunque, anche grazie alla connivenza di gran parte dell’opinione pubblica, finirono per riabilitare l’operato, definito “patriottico”, dei repubblichini, e spianare la via a partiti nemmeno troppo velatamente nostalgici), ma intendiamo riaffermare, con chiarezza, cosa questa festa nazionale significhi per il nostro popolo: essa segna la piena vittoria della democrazia e della libertà, incarnate dai partigiani, sulle forze dell’odio e del terrore, del razzismo e della violenza, vale a dire dei nazi-fascisti.



Ora, sentir definire, durante la videoconferenza di commemorazione con i consiglieri comunali della Città di Alba, questa giornata come un “anniversario che tutti gli anni concorre a dividere ulteriormente il nostro Paese già frammentato” (così si esprime il consigliere Barbero, a nome del suo gruppo consiliare) ci sembra francamente inammissibile. Come se non bastasse, il consigliere rincara la dose, e istituisce un inappropriato paragone, tra l’altro già sdoganato dalla mala politica patria, con la situazione corrente.



Su questa stessa linea si inserisce l’assessore Boffa, che il 24 aprile celebra il sessantesimo anniversario del gemellaggio con Medford, e il giorno successivo dedica un ricordo alle donne partigiane, che sarebbero ancora oggi sottovalutate dagli studi storici, per poi discettare sulla possibilità, dataci dal virus, di riflettere sulla questione femminile ed ambientale.



Questi interventi sono assolutamente scorretti e faziosi: il 25 Aprile è divisivo solo per chi non ha ancora compreso l’importanza della guerra e della resistenza partigiana, e cerca allora di portare il discorso verso fumose rivendicazioni retoriche, impregnate di un disarmante cerchiobottismo.



La Festa della Liberazione non simboleggia né la lotta al Covid-19 né l’emancipazione delle donne (ancora lontana dal realizzarsi, a dire il vero), ed è quindi pericoloso e strumentale cadere in simili illazioni. Dimenticare, anzi cercare, in modo sotterraneo ed inavvertito, di trasformare questo ricordo, è oltremodo pericoloso, e degno di biasimo.



Nicolò Germano e Gioele Giachino