A Mondovì, “Spazio famiglie” in forma virtuale, la Biblioteca non si ferma

La Biblioteca Civica di Mondovì, luogo di studio e di cultura, in ottemperanza ai Decreti in vigore, è chiusa al pubblico dal 10 marzo scorso. Dalla volontà di mantenere saldo il rapporto con i lettori e di fornire un piccolo ausilio alle famiglie monregalesi, la Biblioteca ha però attivato, da oggi, un “luogo virtuale” dedicato ai più piccoli.Sul sito internet comunale, infatti, è stato allestito uno “Spazio famiglie” con contenuti di qualità finalizzati all’intrattenimento e messi a disposizione per la libera fruizione.

Sono disponibili, in particolar modo, tre cartoni animati dedicati a Mondovì e alla sua storia (la tradizione della stampa e della ceramica) e realizzati negli anni passati dal Comune in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, i Musei cittadini e l’Associazione culturale “La Scatola gialla” di Cuneo. Ad essi si aggiungono le letture realizzate spontaneamente da alcuni dei fruitori della Biblioteca, che le hanno regalate agli utenti più giovani.

"Un piccolo segnale – dichiara l’Assessore alla Cultura, Luca Olivieri -, ma importante per testimoniare la vicinanza della Biblioteca ai suoi tesserati e ai suoi amici, grandi e piccoli lettori. La Cultura è certamente uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti di questa emergenza epidemiologica e allo stesso modo ne sono “colpiti” i più piccoli, che non vanno a scuola e non possono fruire della libertà cui sono abituati. Ringrazio il Direttore, gli Uffici e tutti coloro che hanno messo a disposizione i materiali: speriamo che questi contributi possano fornire un piccolo supporto alle famiglie monregalesi, in attesa di ritrovarci per leggere insieme un buon libro e frequentare le sale della nostra Biblioteca".

Ecco l’elenco del materiale disponibile e come accedervi. Alla sezione “Spazio Famiglie” (http://www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/biblioteca-civica/progetto-nati-per-leggere/nuova-pagina-dip/) si accede dalla Home Page del sito internet seguendo questo percorso: Vivere la Città>Biblioteca Civica>Nati per Leggere>Spazio Famiglie. Sono disponibili tre cartoni animati: “Le parole dell’uccellino A”;“Il galletto di Mondovì”;“Il galletto di Mondovì: noi al riciclo diciamo sì, passaparola!”.

Sono disponibili sei brevi videoletture: “Un fantasma sulla terra”;“Codalunga…Un mago gigante!”;“La casa più grande”;“Robinson e il genio”;“Mago Nocciolo, quel dormiglione!”;“Mago Ciliegio e Topolante”.