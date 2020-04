Fossano: commissione urbanistica e ambiente in streaming

Si è tenuta questa mattina, lunedì 27 aprile, la seduta della commissione Urbanistica e Ambiente del Comune di Fossano in modalità streaming come previsto dalle disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Due i punti all'ordine del giorno: l'approvazione del regolamento dell'albo compostatori e la variazione di bilancio per un superamento di bilancio dovuto a un maggior costo in materia di ritiro dei rifiuti ingombranti.

Entrambe le mozioni sono state accolte da tutti i componenti della Commissione.

Ecco il video della commissione: