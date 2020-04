Le RSA sotto i riflettori solo perché si è alla ricerca di colpe e colpevoli: la lettera di Antonello Cravero al Papa

Le RSA, residenze sanitarie assistenziali, sono in questo periodo di Coronavirus sotto i riflettori. Luoghi di convivenza, di inevitabili contatti, di gestione di persone spesso affette da deterioramento cognitivo alle quali è molto complesso imporre un distanziamento, sono in alcuni casi luoghi in cui il Covid-19 si è diffuso più che in altre realtà.

Antonello Cravero, membro del CDA della casa per anziani Craveri-Oggero di Fossano ha scritto al Papa per spingere l’opinione pubblica e i media a occuparsi delle RSA anche sotto altri punti di vista, evidenziandone le difficoltà del quotidiano.

Ecco la lettera inviata da Cravero al Santo Padre:

“In questo terribile momento storico, pare i riflettori siano ultimamente costantemente puntati sulle R.S.A, però tale popolarità non ha come protagonisti gli ospiti delle strutture, bensì le situazioni createsi nelle medesime in questo delicato momento di emergenza Covid-19.

Non resta che una triste riflessione: gli ospiti delle R.S.A già non erano considerati prima di questa pandemia, ci mancherebbe siano ‘’protetti’’ in una situazione in cui servono soltanto colpe e colpevoli dovendogli assegnare un ruolo, in effetti, gli ospiti delle R.S.A sono sempre vittime, delle quali non interessa nulla a nessuno. Quest’autunno inviai una lettera alla signora Venier a Domenica In che allego in coppia alla presente e a tutti i direttori delle principali testate giornalistiche, nella quale con semplicità mi sarei fatto portavoce quale amministratore di una residenza per anziani, no profit da 18 anni, con 128 posti letto in maggior parte utilizzati per anziani totalmente non autosufficienti di cui 15 riservati a malati di Alzhaimer, delle reali problematiche degli ospiti delle R.S.A. Non ho mai ricevuto neanche una risposta. Allora provai amarezza e tanta tristezza, pensavo e penso tutt’ora parlando dei problemi, quelli veri, insieme li possiamo affrontare e risolvere, invece no, meglio riempire le dirette tv di discussioni su eredità milionarie di una sola persona. Confido che queste mie riflessioni vengano prese in considerazione e rese pubbliche e, finalmente ,con la fine del lockdown gli anziani ospiti e malati di Alzhaimer divengano oggetto di interesse e si adottino strumenti idonei a risolvere tale penosa situazione.

Antonello Cravero