L’economista Marco Ferrando del Sole 24ore in assemblea on line con gli studenti del Denina-Pellico- Rivoira di Saluzzo

In data 16 aprile alle 10, si è svolta la seconda assemblea d’Istituto in modalità on line al Denina-Pellico-Rivoira.

L’ospite, in collegamento da Torino, è Marco Ferrando, economista del Sole 24 ore, coordinano l’assemblea i docenti Giuseppe Tardivo e Valentino Foti Belligambi. Sono presenti una quarantina di ospiti fra Dirigente, vicepresidi, rappresentanze di studenti e docenti. Gli altri studenti seguono su Youtube: per l’occasione sono state sospese le lezioni in didattica a distanza programmate in mattinata per il triennio.

La finalità dell’assemblea è quella di chiarire un po’ le idee agli studenti del settore economico che in questo periodo sentono dai media tante notizie disparate su ipotesi economiche del post coronavirus.

L’assemblea precedente aveva visto come relatore l’artista, nonché docente dell’Istituto, Franco Giletta, che aveva raccontato agli studenti il personaggio e le opere di Leonardo da Vinci.

Un legame fra le due assemblee? Certo, propongono entrambe per i nostri studenti materiale di riflessione per una spinta verso l’innovazione e una nuova capacità di reinventarsi, spinta di cui ci sarà un disperato bisogno una volta passata l’emergenza. Ferrando ha riassunto in modo chiaro e sintetico la situazione di partenza dell’economia mondiale precedente il coronavirus, una situazione di modesta crescita, modesta soprattutto in Europa, e di forte indebitamento globale.

Un’economia mondiale che già necessitava di uno stimolo e che, a seguito del rapidissimo contagio, ha visto le principali cinque banche centrali del mondo (Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Inghilterra) pompare una quota di liquidità in due mesi del dieci per cento del pil globale. Quindi una situazione recepita come grave già da subito. E le previsioni? Tutti brancolano nel buio. Recenti stime economiche del FMI prevedono un calo del PIL globale del 3 per cento, comprensivo del 9 per cento ipotizzato per l’Italia … a oggi, momento in cui l’Italia è nell’occhio del ciclone.

Ferrando ha poi delineato il caso dell’Italia, paese di risparmiatori in uno stato però molto indebitato, che ora dovrà indebitarsi ancora di piu’. E cosa cambierà nelle abitudini dei consumi? Aumenteranno spese per cibo e salute e diminuiranno quelle per turismo, vestiario? E il futuro nel lavoro? Sarà problematico, ma anche ricco di nuovi spunti e opportunità: Keep calm and think positive!

A seguire tutta una serie di domande da parte degli studenti, anche di profonda attualità: ovviamente il tanto discusso MES, gli Eurobond, l’ipotetico sviluppo dello smartworking e la differenza fra smartworking effettivo e lavoro da casa, quello cioè che stanno facendo tutti coloro che stanno “improvvisando” il lavoro da remoto. E ancora: è possibile che l’Italia arrivi a un fallimento statale come quello della Grecia del 2012 o l’UE ci potrà aiutare?

Tanti gli interrogativi degli studenti a cui Ferrando ha risposto in modo esaustivo e brillante. Le risposte le potete ascoltare direttamente sul sito del Denina-Pellico-Rivoira www.denina.it oppure sul canale Youtube dell’Istituto.