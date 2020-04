Non solo controlli, per le Fiamme Gialle della Granda, nell'emergenza: un successo la raccolta fondi dei militari di Saluzzo per "l'Officina delle idee"

E’ fortemente sentita la presenza e la professionalità delle Fiamme Gialle della “Granda” nelle diuturne azioni di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, connesse all’emergenza COVID-19.

Inoltre, nei giorni scorsi, oltre al quotidiano svolgimento dei servizi legati alla predetta emergenza, i Finanzieri si sono resi protagonisti anche di un bellissimo gesto di solidarietà.

Nello specifico, i militari della Tenenza di Saluzzo hanno promosso ed effettuato una raccolta fondi finalizzata al sostegno di associazioni ed enti impegnati, a livello locale, nella gestione dell’emergenza in campo sanitario. L’iniziativa ha permesso la raccolta di un’importante somma di denaro che è stata poi destinata all’associazione “Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo”, particolarmente attiva nell’affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

Infatti, la somma donata sarà utilizzata per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altro materiale medico per il locale nosocomio, recentemente attrezzato anche per la cura e la riabilitazione dei malati infetti dal virus COVID-19, al fine di consentire al personale di poter operare in sicurezza, nell'interesse primario dei degenti e dell'intera collettività.

L’iniziativa, fortemente voluta dai Finanzieri della locale Tenenza che in questo periodo, unitamente a tutti gli altri colleghi della Guardia di Finanza di Cuneo e delle altre Forze di Polizia, sono impegnati nel profondere ogni possibile energia per fronteggiare l’emergenza in atto, sottolinea la consapevolezza da parte degli stessi dell’eccezionale sforzo prodotto dai medici, dagli infermieri e da tutto il personale ospedaliero, in uno con le forze dell’ordine, nel costituire la “prima linea” per combattere e contenere la diffusione del virus.