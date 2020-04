Rifreddo: celebrata in diretta Facebook la Festa della Liberazione

Non potendo convocare la cittadinanza come di consueto nei pressi del monumento ai caduti di piazza della Vittoria quest'anno l'Amministrazione rifreddese ha pensato di rendere le celebrazioni del 25 aprile virtuali.

Il momento celebrativo e di ricordo dei caduti durante le guerre che è stato trasmesso in diretta Facebook. Intorno al monumeto ai erano presenti, infatti, solo pochi amministratori, in Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi ed un rappresentante dell’Ana. Come di consueto molto sobria la cerimonia che ha visto la deposizione di una corona di alloro in memoria dei caduti ed un breve focus sull'evento.