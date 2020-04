San Giovenale in streaming a Fossano. Liturgia celebrata dal vescovo Mons. Piero Delbosco

La ricorrenza annuale della Festa patronale per la Città di Fossano risulta segnata anch’essa dalle norme restrittive imposte dall’emergenza Covid. Tali norme non consentiranno la partecipazione del popolo di Dio alle tradizionali manifestazioni culturali e di fede che la cittadinanza era solita vivere nella prima settimana del mese di maggio.

La scelta di celebrare la festa liturgica “a porte chiuse“, la domenica 3 maggio, è dettata dalla Nota ministeriale che aveva già normato le celebrazioni della Settimana Santa, stabilendo le misure sanitarie adeguate e individuando i soggetti della celebrazione. La novità, in questa solennità patronale, sarà la presenza del signor Sindaco Dario Tallone unitamente al Gonfalone e ai Paggi, in rappresentanza di tutta la cittadinanza. Oltre al Primo cittadino, interverranno, come rappresentanti della Compagnia di San Giovenale, gli ultimi quattro Rettori Emeriti, restando in carica il Rettore Can. Piero Ricciardi.

La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal nostro vescovo S.E.R. mons. Piero Delbosco e saranno presenti il Vicario generale mons. Pierangelo Chiaramello e i parroci della Città di Fossano. Il servizio liturgico sarà officiato dal diacono fr. Luca Gazzoni e dagli accoliti della cattedrale, oltre l’organista titolare M° Riccardo Adamo e il Maestro di Cappella Luca Giachero, in qualità di cantore. Al termine della celebrazione sarà rinnovata l’offerta dell’olio da parte del Sindaco e l’affidamento della Città al Santo Patrono.

Il Vescovo conclude il rito spostandosi sul sagrato della cattedrale per impartire alla Città la tradizionale benedizione con il Busto reliquiario, come avveniva nel passato in tempi di calamità, invocando protezione e consolazione dal Signore per intercessione di San Giovenale.

La celebrazione eucaristica avrà inizio alle ore 10.00 e sarà trasmessa sul Canale YouTube della Diocesi di Fossano.