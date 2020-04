L`Hosting provider “Serverspace” ha fornito i server VPS gratuiti alle universita` tecniche

Nel contesto della diffusione di COVID-19 e della quarantena, la maggior parte delle istituzioni educative sono costrette a passare all`apprendimento a distanza. Molte universita` tecniche hanno bisogno di apparecchiature di server virtuali per l`organizzazione dell`apprendimento a distanza e dell`auto-formazione degli studenti. La Serverspace ha offerto il suo aiuto a 100 universita` tecniche di tutto il mondo.

Durante il periodo di pandemia, gli studenti possono utilizzare cloud VPS server gratuiti per la formazione completa: distribuzione e test di applicazioni, desktop virtuali, hosting di siti Web e altro ancora. Serverspace ha molte opzioni di configurazione per i server VPS: gli studenti possono selezionare e configurare una macchina virtuale per il proprio progetto.

Commento del servizio stampa di Serverspace:

“La pandemia COVID-19 e l`isolamento forzato hanno colpito tutti i settori, dalla medicina alle imprese private. Anche l`istruzione soffre. Viviamo nell`era digitale e la formazione di specialisti tecnici e` una priorita` per qualsiasi paese. Supereremo le conseguenze dell`attuale crisi, anche attraverso gli sforzi dei futuri ingegneri e programmatori.

Severspace ritiene che in questa situazione senza precedenti, e` molto importante che le universita` abbiano l`opportunita` di non interrompere il processo di apprendimento. Aiutare gli studenti con specializzazioni tecniche non e` solo un "gesto di buona volonta`", ma un contributo necessario alla ripresa economica ".

Informazioni su Serverspace

Serverspace e` un provider cloud che offre servizi per client privati: server VPS / VDS, infrastruttura virtuale (IaaS), desktop remoti, hosting DNS, archiviazione oggetti. L`infrastruttura cloud di Serverspace e` ospitata presso affidabili data center ad Amsterdam e nel New Jersey. I server virtuali lavorano sulla piattaforma iperconvergente vStack e sull`hypervisor bhyve.