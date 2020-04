Licenza AAMS, Come protegge gli utenti online?

Il mondo del gaming e delle scommesse online ha subito una forte crescita nell’ultimo decennio. L’avvento di tablet e smartphone ha reso possibile accedere alle piattaforme online da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, e questo ha determinato una fortissima espansione del settore. Purtroppo, però, non è tutto oro quello che luccica: ad essere sempre più numerose sono anche le piattaforme truffaldine, che non rispettano i criteri di legittimità e affidabilità a lungo termine. Il pericolo, quando si affida il proprio denaro a siti non affidabili, è di trovarsi impossibilitati a ritirare le proprie vincite, oppure che il sito venga oscurato facendoti parte tutto il denaro investito. Nel 2019, i casino online oscurati in Italia sono stati più di 8000 , tutti riconosciuti come illegali.

Questo significa forse che tutti i siti di gaming online siano inaffidabili e truffaldini? Assolutamente no. Le piattaforme di gaming online certificate, affidabili e longeve sono altrettanto numerose. Ma come riconoscere i casino online sicuri e distinguerli da quelli illegali?

In realtà, basta fare una piccola ricerca sul sito in questione prima di affidargli il proprio denaro e assicurarsi che rispetti alcuni criteri.





La prima cosa da controllare è senza dubbio la certificazione, ovvero la cosiddetta Licenza AAMS. L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) si occupa di rilasciare certificazioni delle piattaforme di gioco e di effettuare i controlli periodici, precedenti e successivi al rilascio dell’autorizzazione, per garantire in ogni momento la trasparenza e la legalità dei bookmakers e casinò che possono operare legalmente in Italia.

È opportuno, inoltre, informarsi sulla “storia” del casinò online in questione. Quanti anni di esperienza vanta e quanti utenti conta in tutto il mondo o in Italia? Qual è il distributore di quella determinata piattaforma e dove ha sede? Quest’ultima informazionee è importante per comprendere a quale legislazione fa riferimento il suo regolamento. Il distributore Mansion Ltd, che distribuisce da anni casinò online sicuri di grande successo, per esempio, ha sede in Gibilterra, per cui le sue piattaforme italiane, oltre ad essere in possesso della Licenza AAMS, aderiscono anche al Gibraltar Regulation.

Passiamo adesso a un aspetto un po’ più tecnico ma oltremodo importante. Hai mai notato un lucchetto comparire sulla barra degli indirizzi del tuo browser quando visiti siti di e-commerce, pubblica amministrazione o bancari? Se non l’hai mai notato, inizia a farci caso adesso. Si tratta di un simbolo che attesta la “sicurezza” del sito: le informazioni inviate o ricevute tramite questo sito (dati sensibili e pagamenti) saranno private. Cliccando sul simbolo del lucchetto potrai visualizzare ulteriori informazioni su chi ha rilasciato al sito il certificato di sicurezza, se è ancora valido, e altro. La maggior parte dei casinò online sicuri utilizza il certificato server SSL con crittografia a 128 bit.

Controlla sempre la presenza di questo simbolo sulla barra degli indirizzi quando visiti un casinò online.

Gli ultimi due aspetti da controllare sono i metodi di pagamento messi a disposizione e la disponibilità del servizio clienti.

Un servizio clienti disponibile e pronto a rispondere alle domande degli utenti è sempre indice di affidabilità. Molti dei casinò online pubblicizzano un servizio clienti disponibile h24 e 7 giorni 7. Scoprire se è davvero così, possibilmente prima di effettuare il primo deposito di denaro, è cosa semplicissima. Invia un messaggio o fai una telefonata ponendo una domanda che riguarda il casino e valuta l’efficienza del servizio clienti.

I metodi di pagamento messi a disposizione sono un indice importante della sicurezza di una piattaforma. Se un sito mette a disposizione i più comuni e affidabili, come PayPal, carte di credito o accredito bancario, si tratta molto probabilmente di un casino online sicuro. Ecco quindi che i metodi di pagamento (spesso visibili nella parte inferiore del casinò, diventano un sistema di controllo facile e veloce per determinare se il casinò in questione può essere considerato uno dei casinò online sicuri sul web.





Inoltre valuta la chiarezza delle indicazioni in merito a deposito a prelievo di denaro. Quasi tutti i casinò online prevedono una cifra di deposito e prelievo minima che può cambiare a seconda del metodo di pagamento o prelievo scelto. Se si tratta di un casinò online sicuro tutti i metodi di pagamento saranno affidabili in egual misura, ma è preferibile in ogni caso utilizzare conti online come PayPal che permettono di avere grande flessibilità ma anche una protezione da truffe e altri tentativi simili.

Per finire, la maggior parte dei casinò online sicuri offre la possibilità di iniziare a giocare gratuitamente attraverso i cosiddetti bonus senza deposito. Si tratta di un’opportunità molto utile per imparare a conoscere la piattafroma e testarne l’efficienza e affidabilità che consigliamo di sfruttare.