Rai: Bergesio e Tiramani (Lega), ospiti di Fazio: medici o politici? Vice presidente consiglio Regione Piemonte attacca sistema sanitario regionale. Vigilanza intervenga

“La Rai chiarisca perché ospiti medici fanno palesemente politica nei salotti di Fabio Fazio. Ieri sera su Rai2 è andato in onda un’altra puntata del programma “Che Tempo Che Fa”: tra gli ospiti anche il “re dei trapianti”, ovvero Mauro Salizzoni, chirurgo attualmente in pensione e, guarda caso, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte per il Partito Democratico. Siamo certi che l’invito al professor Salizzoni da parte di Fazio e degli autori sia stato fatto in quanto medico: un’occasione particolare per ascoltare uno dei massimi esperti nazionali della trapiantologia epatica parlare dell’emergenza Covid-19. Peccato che, insieme al virologo Roberto Burioni, sia stato, soprattutto attaccato il sistema sanitario piemontese. Il tutto, ovviamente, senza che venisse rispettato il contraddittorio venendo così meno ad un obbligo preciso della Tv di Stato che, altro non è, che la tv del governo. Altro che addio a Tele Kabul. Abbiamo presentato quesito in Vigilanza”.