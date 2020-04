Da lunedì 4 il “Wellington” consegna a domicilio i suoi golosi menù

“Abbiamo deciso di tornare con un sorriso e tanta, tanta speranza”.

Magari accompagnati da un fumante pizza, da un fritto di mare, da uno straordinario piatto di “spaghetti al Wellington” o magari ancora da una “valdostana” con patate e da uno dei piatti forti del locale: i golosi ed indimenticabili dessert.

Sono le parole con la quali Patrizia, instancabile titolare del Ristorante-Pizzeria “New Wellington” ha annunciato che da lunedì 4 maggio l’affermato locale di Via Reinaud a Paesana effettuerà consegne a domicilio a Paesana, Sanfront e Revello

Il menù, che potrà variare nel corso delle settimane, al momento prevede pizze, primi piatti, secondi piatti, insalate e prelibati dolci ed è consultabile al fondo di questo articolo.

E’ previsto anche, ma soltanto il sabato e la domenica, uno speciale “Menù turistico” al prezzo di 20 euro.

Per ordinare è sufficiente chiamare il numero 377.3598255 oppure mandare un messaggio via whatsapp al numero 346.6106375, nel quale andranno inseriti i piatti da ordinare, l’indirizzo di residenza ed un numero di cellulare da contattare in caso di necessità o per un controllo.