A Vezza d'Alba due appuntamenti con la donazione di sangue: raccolte 38 sacche

Si è rinnovato ieri (domenica 26 aprile) nella sala prelievi a Vezza d'Alba il secondo appuntamento con la donazione del sangue promosso dall'Avis locale in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Anche questa domenica, come la precedente, è stato dedicato un percorso di entrata e di uscita appositamente allestito per i donatori. A garantire il rispetto delle norme di sicurezza, oltre al gruppo consolidato dell'Avis vezzese, hanno collaborato per la prima volta i giovani volontari comunali che accompagnano la Protezione Civile in questo periodo di C.O.C. e che forniscono un aiuto importante per il servizio ai cittadini.

"Abbiamo sperimentato la donazione previa prenotazione per evitare assembramenti e garantire il controllo individuale della temperatura. Un esperimento riuscito - commenta il primo cittadino, Carla Bonino - ed applicabile anche per tutte le donazioni future. Il clima disteso e amichevole ha velocizzato le donazioni rendendo soddisfatti gli stessi donatori".

Nel ricordare di rinnovare al più presto la richiesta di appuntamento per la prossima donazione fissata a Vezza il 19 luglio, non dimenticando che la sede di Alba resta comunque aperta per tutti i donatori del vari gruppi, il sindaco Bonino invita i giovani nel considerare la possibilità di diventare futuri donatori: "È necessario anche in questo campo di volontariato, avere forze nuove da affiancare che vadano poi a sostituire chi purtroppo per l'età dovrà lasciare il ruolo di volontario Avis. Un augurio a tutti di continuare a collaborare insieme per uscire da questo isolamento forzato necessario per poter vincere il virus insidioso e così contagioso. Grazie ai collaboratori e ai donatori a nome del Consiglio direttivo del gruppo di Vezza e della sezione di Alba"