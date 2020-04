Racconigi: il pittore Giancarlo Giordano dona il ricavato di dieci sue opere alla Croce Rossa locale

La somma ricevuta verrà utilizzata dalla Croce Rossa locale per l'acquisto dei Dispositivi di Protezione, precisamente circa 1000 tute protettive, che si sono resi indispensabili in questo periodo per operare in sicurezza nei molti servizi che quotidianamente vengono svolti dai volontari racconigesi, di cui un gruppo era presente all'evento.