71 tamponi su ospiti e personale, tutti negativi: la casa di riposo di Paesana continua ad essere una “roccaforte” anti Covid-19

71 tamponi su tutto il personale e su parte degli ospiti, risultati tutti negativi.

La casa di riposo di Paesana diventa una “roccaforte” contro il Coronavirus e, ad oggi, i dati ufficiali parlano di 0 contagi.

Da settimane la struttura di via Margaria, grazie al forte impegno del personale, ha messo in atto tutta una serie di misure (in primis il blocco degli accessi dei visitatori) volte a garantire un’azione di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Tuttavia, nei giorni scorsi, l’attenzione era diventata altissima dopo la notizia di un operatore, in servizio al primo piano della casa di riposo, risultato positivo al Coronavirus.

La necessità imminente, per avere un monitoraggio completo della situazione all’interno della struttura, era l’esecuzione dei “Covid-test” a larga scala.

La criticità riscontrata inizialmente è stata legata al reperimento dei tamponi. È si è risolta grazie all’interessamento del Comune di Paesana, che si è messo subito in contatto con la Regione, inviando una serie di mail con la specifica richiesta di fornitura di tamponi.

Come già accaduto nei giorni scorsi a Sanfront, ad interessarsi della questione è stato anche il consigliere regionale Matteo Gagliasso. Sua è stata la conferma fornita al sindaco Emanuele Vaudano, per le vie brevi, dell’arrivo di 71 tamponi destinati alla struttura assistenziale di Paesana.

E così è stato. Nel giro di poco i “Covid-test” sono arrivati e successivamente sono stati subito effettuati su tutta la pianta organica della casa di riposo e su parte degli ospiti.

Risultato: tutti negativi. Grazie allo sforzo di tutti, e – lo ricordiamo – soprattutto del personale, la struttura di via Margaria continua a tener duro nella lotta contro il virus.