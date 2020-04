A Lagnasco, altre 1500 mascherine ricevute in dono per la popolazione

Non si ferma la generosità dei lagnaschesi nei confronti della comunità: mentre prosegue con successo la colletta alimentare straordinaria della San Vincenzo, sono molti gli aiuti economici o materiali che giungono al Comune, significativi gesti di vicinanza all’impegnativa gestione di questo periodo.

La Società Pescasportiva Lagnaschese ha omaggiato la collettività con 700 mascherine chirurgiche, altre 500 sono giunte dall'impresa edile di Nicola Pera (che ha anche omaggiato tre bancali di acqua all’Ospedale di Saluzzo) ed ulteriori 300 da un lagnaschese che vuole mantenere l’anonimato. Il numero complessivo delle mascherine così a disposizione permetterà, a breve, di effettuare una nuova distribuzione massiva a tutta la popolazione, portando così un totale di 4 mascherine donate ad ogni lagnaschese residente.

Tra le donazioni anonime, anche quella di un tablet omaggiato alla Scuola Primaria con il tramite del Comune, messo a disposizione (unitamente ai tre forniti dall’Istituto Comprensivo) delle famiglie che non avevano disponibilità di device utili per far seguire le video lezioni ai propri figli.

Molte, infine, piccole e grandi donazioni in denaro, fondi che sono attualmente utilizzati per le necessità legate all’emergenza. Per coordinare le varie donazioni e farle confluire nell’apposita voce di bilancio appositamente costituita, l’amministrazione comunale ha reso noto in un’apposita locandina (che si allega) le modalità per chi volesse aderire; il codice IBAN è IT 74 S 06295 46770 00000 1624624 e la causale da inserire la seguente: "Donazione spontanea al Comune di Lagnasco per emergenza Covid-19".Alla gestione emergenziale sarà inoltre destinato l’eventuale 5x1000 che i contribuenti verseranno con la prossima dichiarazione dei redditi; per chi lo desidera, il codice fiscale da indicare è il seguente: 85000750043.