Coronavirus, risolti i due casi positivi a Sanfrè: dichiarati guariti i due abitanti del comune

Buone notizie per il comune roerino di Sanfrè che al momento sembra aver risolto la situazione casi positivi al Covid-19. L'annuncio del sindaco Giovanni Pautasso che, raggiunto al telefono, dichiara : "Con grandissimo sollievo ho avuto conferma dalla Regione Piemonte che i due casi di positività al Coronarivus che erano in osservazione presso strutture sanitarie si sono risolti al meglio ed embrambi sono stati dichiarati guariti".

Pautasso sottolinea l'importanza di questi dati incoraggianti per far comprendere alla popolazione ancor più il valore del rispetto delle regole imposte dal Dpcm per i giorni futuri.