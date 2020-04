Cuneo, in consiglio comunale si guarda alla "fase 2": niente cancellazione della tassa di soggiorno

Si torna a parlare di imposta di soggiorno in consiglio comunale a Cuneo, una misura che sin dalla sua prima proposta ha fatto parecchio discutere e che si ripresenta d’attualità a seguito dei gravi strascichi economici dell’attuale emergenza sanitaria.

A presentarla nel pomeriggio di oggi (lunedì 27 aprile), durante la seduta “a distanza” dell’assemblea del capoluogo, la consigliera Laura Menardi: “Secondo le associazioni di categoria, con cui richiediamo la creazione di un tavolo di lavoro, il contraccolpo dell’emergenza sul settore del turismo e su tutti quelli collegati sarà durissimo; per questo, per ripartire davvero subito con la ripresa economica, serve un pesante intervento di sburocratizzazione e di riduzione del peso fiscale”.

La consigliera, in sostanza, ha chiesto che l’amministrazione rinunci alla riscossione dell’imposta per tutto il 2020, oppure che gli introiti vengano lasciati agli operatori in cerca di liquidità immediata. Ma non solo, nei prossimi mesi e anni sarà anche necessario lavorare di nuovo sulla percezione del turismo, e convincere gli eventuali turisti a muoversi e mettersi in viaggio: compito certamente più semplice successivamente al taglio di un’imposta così discussa.

Un’iniziativa che non poteva non incontrare il favore di Manuele Isoardi, che ha tenuto a sottolineare che il MoVimento 5 Stelle è stato il primo gruppo “a ritenere evitabile l’introduzione della tassa nella nostra città, specie a fronte del fatto che il gettito parrebbe essere di molto inferiore a quello prospettato dall’amministrazione”.

A toccare la necessità della sburocratizzazione è stato anche il consigliere Vincenzo Pellegrino, che ha sottolineato come “ripartire, per moltissime aziende, sarà particolarmente difficile: si parla di licenziamenti e, in qualche caso, anche di chiusure. Quasi quasi conviene chiudere e chiedere il reddito di cittadinanza”.