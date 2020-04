Fase 2: per l’Ascom di Saluzzo “il tanto atteso decreto della ripartenza, altro non è che un decreto del rimandare”

Gentile direttore,

come presidente della Confcommercio di Saluzzo, congiuntamente alla mia collaboratrice Laura Delfiore, desidero fare alcune considerazioni sul DPCM del 26 aprile.

Vorrei esprimere delusione, sconcerto e preoccupazione per come viene gestita la Fase 2, quella che avrebbe dovuto permettere alle imprese, ai negozi, ai ristoranti e pubblici esercizi, di ripartire, gradualmente, con tutte le norme e i protocolli sanitari necessari per contenere la diffusione del contagio.

Invece il tanto atteso “decreto della ripartenza”, altro non è che un “decreto del rimandare” non permettendo ai nostri settori di ripartire.

Fino al 18 maggio per il commercio al dettaglio e al 1° giugno per i servizi di ristorazione, salvo nuove proroghe che non mi sento purtroppo di escludere.

Così facendo si rischia fortemente di compromettere un intero settore produttivo e occupazionale, decretando la fine di molte attività, l'impoverimento e la conseguente perdita di posti di lavoro. Con la conseguente creazione di un’emergenza economica forse peggiore dell'emergenza sanitaria.

L'impressione è che la cura sia peggiore della malattia. La nostra Associazione, così come tutte, è attiva a livello provinciale, regionale e nazionale, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione, nei confronti del Governo per affermare la delusione e la preoccupazione relativamente ai provvedimenti presi.

Gian Marco Pellegrino – Presidente AsCom Saluzzo