"Giovedì mi hanno detto che stava bene e domenica è morto. Ho intravisto il suo corpo su una barella": la rabbia di Silvia che ha perso il papà alla Padre Fantino di Borgo

“Giovedì 16 aprile ho chiamato la casa di riposo e mi hanno detto che mio padre stava bene. Domenica 19 aprile la notizia della sua morte per polmonite”. È addolorata ma molto lucida Silvia Lamberti, la figlia di una delle vittime della rsa Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo gestita dalla Cooperativa Sociale Punto Service di Caresanablot (provincia di Vercelli). Una delle più agguerrite all'incontro in sala consiliare di mercoledì 22 aprile. “Mio papà Giovanni Lamberti aveva 90 anni. Era un amante della montagna, un arbitro di calcio e un uomo che sarebbe orgoglioso di sapere che ci stiamo battendo per fare chiarezza”.

Quattordici i decessi da inizio aprile nella casa di riposo in via Monte Bianco, colpita da un focolaio di Coronavirus. Un numero anomalo. Tanto da pensare che qualcosa sia andato storto. Tanto che la Procura ha aperto un fascicolo.

Come aveva già anticipato il sindaco Gian Paolo Beretta in una lettera inviata alla stampa e alla Punto Service “in piena crisi di mortalità, non è stata assicurata presso la struttura la presenza di una figura professionale quale punto di riferimento in grado di assicurare il necessario coordinamento sia per l’organizzazione del personale, sia per la comunicazione con i familiari”.

Lo conferma Silvia Lamberti: “I vertici della rsa hanno abbandonato la nave come Schettino. Dalle insistenti telefonate che ho fatto tra giovedì e domenica, vengo a scoprire che in piena emergenza sanitaria ci sono solo un'infermiera professionale e due oss per guardare 57 persone. Non è possibile che chi trattava i pazienti covid-19 trattasse anche gli altri. Una situazione al limite della follia. Mancava qualcuno a coordinare. Non so neanche se c'era un medico quando mio papà è morto. Nessuno ci ha avvertiti. Eppure, con 2500 euro di retta, una telefonata ad un parente la devi fare”.

Vicino ai parenti straziati c'è stato il sindaco Beretta. “Un uomo eccezionale, di un'empatia incredibile – ci tiene a sottolineare Silvia Lamberti -. ha tenuto il contatto con tutti noi. È stato un amico, un fratello e forse anche di più. All'incontro in sala consiliare voleva arrivare al sodo e non a inutili parole. C'era lui alle camere mortuarie e nessuno dei vertici della casa di riposo”.

L'ultima immagine che Silvia ha di suo papà è straziante: “Ho intravisto il suo corpo su una barella. Devo ringraziare chi è riuscito a ricomporre mio papà con coperta, lenzuolo e un cuscino candido, come fosse coccolato”.

Chi non si dà pace è Rosalba Basso, 82 anni, la moglie di Giovanni Lamberti. “Mia mamma tutti i giorni faceva la maglia in attesa del via libera di Conte per poter andare a trovare il marito in casa di riposo – racconta la figlia Silvia -. E invece non l'ha più rivisto. Erano sposati da 62 anni ed è stata privata del diritto di tenergli la mano mentre moriva. Non è stato giusto. A questa donna è stata tolta la speranza. Lei era convinta di averlo affidato ad una struttura perfetta e invece non abbiamo potuto proteggere il nostro caro. Ancora oggi non sappiamo se sia morto per Coronavirus o per polmonite, siamo in attesa dei risultati del tampone che è stato fatto dopo il decesso. Provo tanta rabbia. Ho in mano un certificato che attesta che mio padre sia morto di polmonite. Allora potevo portarlo in un ospedale no-covid, dove avrebbe potuto avere assistenza e tenere la mano di mia mamma. Intanto ho fatto un esposto per arrivare alla verità”.

E lancia un appello: “Quando si potrà finalmente uscire, invito i borgarini a unirci per scendere in piazza con i lumini a ricordare questi poveri nonnini che sono morti da soli. Sarebbe un bel segnale per far capire che la gente le cose non le dimentica”.

Intanto nei giorni scorsi è stato rafforzato il numero degli operatori alla 'Padre Fantino' e sono stati eseguiti i tamponi per tutti gli ospiti e il personale sanitario. I risultati ufficiali non sono ancora noti, ma tra i parenti circolano voci di numeri elevati.

“I morti alla rsa Padre Fantino sono tanti, troppi - conclude il sindaco Beretta -. La situazione resta preoccupante e non rassicura nessuno. Come amministrazione la stiamo monitorando e siamo vicini agli ospiti della struttura e a tutti i loro parenti. Se c'è stato qualche errore umano, è giusto sapere chi ha sbagliato, come e perché”.

Questo infine il bollettino Coronavirus a Borgo San Dalmazzo aggiornato al 26 aprile: 12 persone guarite, 14 persone ricoverate presso strutture ospedaliere, 8 persone positive al Covid-19 dimesse in quarantena domiciliare; 260 persone con contatto stretto di persona positiva al Covid-19 in isolamento domiciliare e 10 persone positive al Covid-19 decedute