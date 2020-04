I bambini cuneesi e il Coronavirus: l'amministrazione lavora su scuole, nidi e attività motoria

Cosa ha fatto e cosa farà l’amministrazione in favore dei bambini e delle bambine e a sostegno delle famiglie nel corso del periodo di convivenza con il Covid-19? La domanda – trattata nel consiglio comunale di Cuneo nel corso del pomeriggio di oggi (lunedì 27 aprile) – arriva dalla consigliere comunale Laura Menardi, che ha presentato un’interpellanza dedicata.

“In questo periodo e nei proclami della politica i bambini, sepolti sotto le restrizioni sanitarie, ci pare siano stati un po’ dimenticati a livello nazionale e locale e l’ultimo DPCM ne è un’ulteriore prova – ha sottolineato la consigliera - . Si indicano spesso i genitori come degli “irresponsabili per forza” quando sono invece diverse le prove, a ogni livello di cronaca, della loro capacità di governare se stessi e i propri bambini”.

“Per le famiglie i tempi sono troppo brevi e le distanze troppo strette – ha concluso Menardi - . Quando entrambi i genitori torneranno a lavorare, con scuole e centri estivi chiusi e nonni ancora in isolamento, chi si occuperà dei piccoli?”

A dar manforte alla collega “Beppe” Lauria (firmatario di un’altra interpellanza in riferimento al virus e alle sue conseguenze). “L’interpellanza non può che trovare il consenso unanime di tutto il consiglio. Il quadro che emerge è importante e non del tutto ascrivibile all’autorità territoriale: quanto sta succedendo a Cuneo e in tutto il paese è figlio dell’incapacità di chi lo gestisce, quest’ultimo, e di chi ha demandato la decisione sulle vite dei cittadini a una marea di esperti, non eletti e rappresentanti nessuno. Allucinante quel che è stato mostrato nel famoso servizio di “Report” sul Piemonte, e allucinante è che una comunità non abbia trovato la forza di difendere l’assessore Icardi, che ha pagato e pagherà ancora l’impossibilità di gestire queste figure”.

“Questo momento difficile è arrivato improvvisamente e ha già chiesto alle famiglie e ai bambini grossi sacrifici a livello di isolamento sociale – è intervenuta l’assessore Franca Giordano per una prima parte della risposta - . Come amministrazione abbiamo cercato di intervenire per settori e fasce d’età, per comprendere quale risposta mettere in campo in ogni ambito”.

“Per quanto riguarda i nidi stiamo collaborando con gli educatori, che si stanno dimostrando giornalmente vicini alle famiglie e ai bambini che hanno preso in carico. Inoltre è stato annullato il pagamento della retta del servizio per i mesi di inutilizzo, sono state anticipate le rate dei contributi alle scuole paritarie e abbiamo fornito i dati sul nostro territorio alla regione Piemonte perché definisca i contributi a sostegno”.

“Abbiamo poi una chat con tutti e cinque i dirigenti scolastici del territori, per i quali stiamo rilevando i bisogni specifici e individuano le necessarie risposte. Abbiamo già provveduto a riconsegnare ai proprietari i libri di testo rimasti sotto i bachi e ci stiamo spendendo molto sulla didattica a distanza, strumento utilissimo per non far sentire i ragazzi troppo distanti; questo, però, è un tema particolarmente delicato, che contribuisce a sottolineare le differenze di strumenti e capacità esistenti tra ragazzi e famiglie: per questo stiamo pensando a un progetto di raccolta di strumentazione informatica fruibile ma attualmente non utilizzata assieme all’associazione Libera”.