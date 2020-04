I ragazzi del Cuneo Calcio giocano in modalità virtuale grazie alla Fundacion Real Madrid

Il Cuneo Fc non si ferma. Parola del presidente Mario Castellino. Non si giocherà sui campi da calcio ma nel mondo virtuale.

E' una risposta all'attuale situazione da parte della Fundación Real Madrid Clinic, che organizza i campi estivi di calcio sotto il nome di uno dei club più famosi del mondo. Il prossimo luglio uno di questi si sarebbe dovuto svolgere a Limone Piemonte. Invece sarà quasi certamente cancellato per il coronavirus.

E come la maggior parte delle cose, in questo momento storico unico, l'evento da fisico è diventato virtuale. E' stata infatti organizzata la FRMC E-Cup 2020, torneo nazionale di FIFA 20 su Playstation 4. A cui parteciperà anche il Cuneo Football Club, come confermato dal suo presidente. "Un modo per allietare le giornate dei nostri ragazzi - spiega. Il Cuneo FC darà il proprio nome ad un polo regionale Piemonte".

Si tratta di un torneo vero e proprio, che si svolgerà a fasi:

qualificazione al torneo nazionale (formula: incontri ad eliminazione diretta)

torneo nazionale (formula: incontri ad eliminazione diretta)

Potranno partecipare i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 17 anni. Le iscrizioni - gratuite - si chiuderanno il 29 aprile prossimo. Ogni polo regionale potrà avere fino a 256 iscritti. Non c'è davvero tenpo da perdere per poter partecupare a questo super evento!

Si parte con gli incontri il prossimo 1° maggio

A questo link sarà possibile registrarsi scegliendo il Cuneo Calcio tra i partner dell'evento.

Tanti i premi in palio: nella fase 1 (poli regionali): 8 buoni sconto per ciascun polo, da utilizzare per il negozio online Adidas.

Nella fase 2 nazionale: primo posto: partecipazione gratuita ad un Fundacion Real Madrid Clinic; secondo posto: un completo maglietta, pantalocini e calzettoni del FRMC Real Madrid; al terzo classificato borraccia e sacca per gli scarpini Adidas.

Fase 3 internazionale: al primo posto la finale a Madrid con soggiorno di 3 giorni in compagnia di un genitore

La fase 4, finale a Madrid, prevede per il vincitore la maglietta autografata di un giocatore del Real Madrid.

Basta solo iscriversi e giocare. Per poter sfidare i propri coetanei e poter sognare la vittoria finale e un super viaggio a Madrid, nella città che ospita lo stadio più famoso del mondo e una delle squadre più forti della storia del calcio.