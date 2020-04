L'appello di alcuni consiglieri comunali della Granda: "Piena solidarietà alle piccole imprese nell'estate del Covid-19, serve promuovere turismo di prossimità"

Chi sta soffrendo maggiormente il blocco totale delle attività sono i piccoli commercianti, le partite IVA, gli artigiani e coloro che hanno le piccole imprese, strutture portante dell'economia italiana. In un momento come questo è di fondamentale importanza esprimere piena solidarietà con le sopracitate categorie.

Il modo più concreto per farlo è promuovere un turismo di “prossimità” che porti utenti nelle nostre vallate, nei nostri borghi e nei piccoli centri anche alla scoperta di nuove realtà che forse non ci siamo mai accorti di avere sotto mano. A due passi da casa abbiamo un patrimonio enogastronomico che tutti ci invidiano: agriturismi, ristoranti, trattorie, bar, aree attrezzate, rifugi alpini.

Per il senso di comunità che contraddistingue da sempre la nostra gente, quest'estate andiamo in questi magnifici posti e consumiamo nelle attività in loco. In questo modo faremo girare l'economia.