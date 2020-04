"L'Italia sta per ripartire... ma è stata dimenticata una parte della nazione: i nostri bambini!"

Gentile Direttore,

oramai ce lo hanno detto: la scuola non ripartirà fino a settembre e incredibilmente sembra che la cosa, a livello mediatico, non crei grandi disagi. L’Italia è ai blocchi di ripartenza ma a quanto pare nella catena decisionale è stata dimenticata un’intera fetta della nazione, i nostri bambini, fino a data da destinarsi.

Alcune nazioni europee sono già ripartite o sono in procinto di farlo ma tutte hanno messo come pietra fondante la riapertura delle scuole. Non sembra un ragionamento difficile, i nonni sono murati in casa guardati a vista dalle istituzioni e non possono dedicarsi all’attività che più amano, i genitori ripartiranno più veloci di prima e i figli… tertium non datur, non sono previsti nell’algoritmo di start.



Probabilmente non ci saranno gli estate ragazzi, i campeggi parrocchiali saranno visti come pericolosi assembramenti. Insomma, i soliti ammortizzatori della logistica estiva quasi sicuramente saranno vietati. E da quello che si prospetta, il risveglio dei giovani virgulti potrebbe avvenire anche dopo settembre visto che a detta di alcuni virologi Burl(i)oni i nostri figli sono “maligni amplificatori biologici che si infettano con il virus, li replicano potenziandoli logaritmicamente e infine li trasmettono con atroci conseguenze per l’organismo di un adulto”. A chiamarli semplici untori gli si faceva pure un complimento.

Il mondo dell’impresa privata, intesa nel senso più ampio del termine, pagherà il prezzo economicamente più alto da questa crisi. Si farà fatica a contare i disoccupati, i cassintegrati, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese più veloci di Bolt nel tentativo di riprendere i clienti e di far ripartire i cantieri, a implorare in ginocchio di pagare almeno una parte delle fatture arretrate. Sono discorsi che ho già iniziato a sentire.

Molte industrie della moda hanno già chiaramente comunicato che le ferie ad agosto quest’anno ce le potremo scordare e credo che moltissime aziende seguiranno a ruota nel tentativo, si spera non vano, di recuperare almeno una parte del tempo perduto e dare così un barlume di speranza nel lungo percorso della sopravvivenza. E’ più che lecito attendersi che la macchina produttiva nazionale proverà a ripartire al massimo delle sue potenzialità, il danno è troppo grande per lasciare qualcosa di intentato. E quindi non solo noi genitori dovremo tornare al lavoro, ma forse ci dovremo rimanere anche più di prima.



Ma tutti gli impegni che le scuole chiuse ci hanno caricato addosso non verranno minimamente alleggeriti, soprattutto in quelle classi che quest’anno avranno un esame.



Onestamente non vedo come potremo arrivare a settembre con le proposte che si sentono fatte dall’attuale governo. Sulla stampa finalmente qualcuno ha scritto che la famiglia in questo periodo è stata la spina dorsale della nazione. Ma se pensiamo che 200 euro possano aiutare allora è evidente che la disconnessione del mondo politico da quello reale è sempre più ampia.



Anche l’idea di estendere il congedo parentale non è plausibile in quanto prolungherebbe la riduzione della forza lavoro, proprio ora che ce ne sarà un fortissimo bisogno, ad ulteriore discapito del debito pubblico.

E’ ormai riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella crescita del bambino: non solo un contenitore da riempire di didattica ma anche un soggetto pensante che necessita di relazioni coi suoi pari per sviluppare capacità che vanno oltre il leggere e il fare di conto. In questo periodo di isolamento i bambini hanno risentito moltissimo della mancanza del gruppo classe: l’assenza dei compagni, del gioco, del confronto, del rapporto con le insegnanti ha creato malessere che si spera non metta radici minando la fiducia e le curiosità innate.

Gli psicologi stanno portando l’attenzione sul bisogno degli alunni di ritrovarsi in carne e ossa per recuperare quei rapporti che sono necessari per un benessere che vada oltre l’assenza di malattia. Le emozioni positive associate alla didattica fanno si che le nozioni restino impresse a lungo termine e che l’apprendimento non si limiti a date e calcoli ma permetta una crescita armoniosa del bambino.

Questo nella DAD viene fortemente compromesso, soprattutto in quella fascia d’età, le elementari, in cui il cervello è immaturo e lo schermo altera lo sviluppo delle nuove sinapsi verso una sconnessione dal mondo reale proprio del bambino.





E’ importante per i bambini, il nostro futuro!, trovare modo di recuperare la dimensione “vera” della scuola!



Una soluzione per sostenere le famiglie e regalare ai bambini di ritrovarsi, forse, ci sarebbe.

La generosità degli Italiani è nota, nelle avversità è sempre emersa con forza. Siamo convinti che questa estate molte insegnanti si faranno avanti e si proporranno ai genitori dei loro alunni per riaprire le loro classi non più virtualmente, almeno qualche ora a settimana, per recuperare quel legame, quel senso di appartenenza ad un gruppo, per provare un ripasso, anche solo per fare qualche compito estivo. Anche solo per permettere ai bambini di rivedere tutti insieme i propri compagni, per sentirsi classe. Non lasciamo che quegli insegnanti siano classificati eroi oppure divengano oggetto di approfondimenti sociologici.





Cari insegnanti, andiamo al sodo. Il mondo del pubblico mai come in questa crisi ha potuto usufruire dei propri benefici, non ultimo l’immunità del proprio stipendio. Stipendio largamente meritato e sudato, ma pagato con le tasse di un PIL che sta collassando verso un abisso di cui ancora nessuno conosce la reale profondità. Un PIL che il privato proverà a rialimentare con sforzi che non hanno precedenti. Certo è facile chiedere la riduzione dello stipendio ai politici, sono figure lontane e iperprivilegiate che vivono in un mondo sempre più disconnesso dal reale. Un messaggio in tale senso da quel mondo sarebbe stato almeno dovuto, ma lasciamo stare, è una battaglia che lascia solo profonda tristezza e amarezza. Ma anche succedesse, al di la del bellissimo messaggio simbolico, economicamente sarebbe irrilevante.

Insomma, cara Scuola intesa nel senso più costituzionale del termine, forse si apre un’occasione veramente unica. Non riapriremo a giugno, non è così certo che si riapra a settembre. E allora creiamo un precedente storico, facciamolo a luglio e agosto! Chi può in queste settimane ha donato dei soldi, altri dei beni di prima necessità. Adesso serve altro, serve un bene che non ha prezzo e non ha costo, serve il tempo, e voi, cari insegnanti, siete tra i pochi ad averne ora, nel momento del vero bisogno.

È un periodo storico eccezionale, e credo che la nazione abbia davanti sforzi eccezionali da affrontare, nessuno escluso, con soluzioni eccezionali.



Si potrebbero fare lezioni con orari ridotti per un'adeguata turnazione degli ambienti, utilizzare gli spazi aperti che solo le strutture scolastiche possiedono in modo strutturato ed organizzato, così come quelli al chiuso per i giorni di maltempo (anfiteatri, atri, palestre, sale mensa) diradando così gli assembramenti. E se ci pensiamo potrebbe diventare un incredibile banco di prova, avremmo l’occasione di testare concretamente un rientro alle attività scolastiche in un periodo in cui, a detta di moltissimi esperti, il virus risulterebbe particolarmente indebolito mentre i sistemi immunitari sarebbero a pieno servizio, complici il clima e la vita all’aperto.





Sarebbe un’occasione per diluire l’immunizzare della nazione nelle condizioni di maggior sicurezza ed al contempo mettere al servizio del Paese la responsabilità sociale che in questo momento la Scuola, innegabilmente, si porta sulle spalle. Lo capiamo, per una volta è richiesto di mettere da parte un privilegio ritenuto sacro ed intoccabile da moltissime persone, ma crediamo che sia anche un’occasione irripetibile per mostrare il senso di appartenenza ad una comunità in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte.





Grazie,