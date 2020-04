Per l'Italia una "fase 2" di responsabilità e buon senso, Marco Bussone: "Lavoriamo intensamente per migliorare lo smart working negli enti locali"

"Su un punto siamo pronti a lavorare intensamente nelle prossime settimane, lo smart working negli Enti locali, in tutta la pubblica amministrazione, anche nei Comuni più piccoli. Perché non torneremo presto negli uffici delle Autonomie locali e comunque lavorare su questo fronte, prepararci, intensificare le operazioni strutturali negli uffici e fuori, è urgente e necessario anche per la 'fase 3'. Questo è il nostro 'buon senso' e il nostro impegno. Questo è il nostro passo verso il futuro della PA, che innova e che trova nel 'lavoro agile' non un surrogato, bensì un vettore di crescita e di miglioramento istituzionale degli assetti degli Enti".