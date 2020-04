Sul nuovo Decreto, in vista del 4 maggio, attendiamo chiarimenti ed eventuali provvedimenti restrittivi dalla Regione"

Anche oggi riunione, come ogni giorno, del COC di Cuneo, il centro operativo comunale.

È stato analizzato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le nuove disposizioni contenute nel provvedimento entreranno in vigore a partire da lunedì 4 maggio . In attesa dei chiarimenti sull’interpretazione delle norme da parte della Presidenza del Consiglio e degli eventuali ulteriori provvedimenti che la Regione Piemonte dovesse ritenere necessari (il Dpcm prevede infatti la possibilità per le Regioni di prendere provvedimenti maggiormente restrittivi), si procederà nei prossimi giorni alla valutazione e all’approfondimento delle disposizioni.

Anche in vista delle prossime riaperture, nelle settimane a venire verrà effettuato un nuovo intervento di lavaggio e di sanificazione dei portici, delle panchine e delle rastrelliere nelle aree maggiormente frequentate.

Oggi è iniziato il pagamento delle pensioni di maggio, in alcune filiali frazionali gli ingressi agli uffici postali sono contingentati grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile Comunale. L’invito ai cittadini, è bene sottolinearlo, è di recarsi in Posta solo per operazioni essenziali e indifferibili.