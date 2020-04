Quarantena all’insegna della lotta allo spreco per Gianni Milanesio, fiduciario della Condotta Slow Food di Bra

Parti di scarto di broccoli, verza o asparagi? Fermi tutti, non sono scarti, ma gli ingredienti per realizzare gustose ricette.



La quarantena da Coronavirus non è tutta da buttare, ma può diventare una risorsa preziosa, così come quei piatti che si possono preparare con i prodotti di recupero, che abbiamo già in frigo o in dispensa. Conciliando le poche uscite per la spesa con il mangiare sano e goloso. Riscoprendo la semplicità.

Uscendo poche volte a settimana, la prima cosa che può andare buttata è la verdura.



Il rischio dello spreco è altissimo, ma se abbiamo dieci minuti possiamo preparare un menù a base di broccoli a spreco zero, come ci propone il Fiduciario della Condotta Slow Food di Bra, Gianni Milanesio.



“Per pranzo ho preparato un piatto di tortelli. Per il condimento ho fatto bollire dei fiori di broccoli e poi li ho saltati in padella con filetti di acciughe. Per non sprecare il gambo dei broccoli, dopo averlo bollito per ammorbidirlo, l’ho tagliato a fettine, come una zucchina e ci ho fatto una frittata”. Voto dieci, spreco zero.