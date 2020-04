Il sindaco di Saluzzo a colloquio con la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova

Nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, grazie all’interessamento dell’On. Chiara Gribaudo, abbiamo potuto confrontarci con la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, alla presenza anche del Vicesindaco Demaria e dell’Assessore alle attività produttive Neberti, sui timori che la pandemia ha sollevato nel territorio del Monviso circa la stagione frutticola che è ormai alle porte.

La Ministra ha confermato i dubbi circa l’applicabilità del decreto flussi per l’anno in corso, a causa della sospensione dei voli da e per numerosi paesi da cui di solito proviene la manodopera.

Ha altresì riferito di nutrire poche speranze sull’efficacia dei corridoi verdi in ragione della forte preoccupazione che l’epidemia sta suscitando nella popolazione di tutti Paesi europei e della difficoltà nella gestione della quarantena sia in entrata in Italia che al ritorno nel Paese di residenza.

In questo senso acquista maggior forza l’ipotesi di allungare la validità dei permessi di soggiorno in scadenza e di prevedere una regolarizzazione per gli stranieri già presenti sul territorio nazionale purché con adeguata documentazione.

Altra concreta ipotesi è quella di una semplificazione degli strumenti di assunzione, purché puntuali e mirati all'esigenza specifica della raccolta. Si faciliterebbe così l’assunzione di disoccupati, cassaintegrati, studenti, pensionati e percettori di reddito di cittadinanza che volessero contribuire alla stagiona imminente.

Significativa ci è parsa la condivisione piena circa la necessità di una piattaforma PUBBLICA e NAZIONALE per l’incrocio domanda/offerta di lavoro. Ma c’è bisogno che ANPAL acceleri sul punto.

Ultimo argomento trattato, ma forse il più importante, è l’ipotesi di uno sgravio contributivo (partendo da una verifica delle esperienze in altri stati europei, in primis Germania e Spagna) finalizzato a garantire maggiore equità e quindi competitività a livello nazionale e UE ed a liberare risorse per le aziende che investono per l’ospitalità della manodopera.

In conclusione sia la Ministra che l’On. Gribaudo hanno preso l’impegno di proporre questi argomenti ai rispettivi colleghi del Governo e dei Gruppi Parlamentari, rimandando ad un prossimo aggiornamento.

“Sono emerse la volontà e la competenza per superare questa terribile emergenza e tentare di risolvere al contempo alcuni degli annosi problemi legati al lavoro stagionale - dice il Sindaco Calderoni - speriamo che ci sia il contributo di tutte le parti politiche e sociali per ottenere dei risultati”.





