Alba, primi banchi in piazza Cagnasso per la ripresa del mercato ambulante

Sono nove i banchi arrivati questa mattina in piazza Cagnasso ad Alba per il momento che ha sancito la ripresa del mercato ambulante dopo la sospensione delle vendite del marzo scorso.

Una ripartenza che per il momento è limitata ai soli generi alimentari (con frutta e verdura in testa, mentre, attesa, non è arrivata un’attività di polleria, insieme ad altri due esercenti) e alla vendita di fiori.



Giovedì si replica, come già previsto, mentre bisognerà fare passare il ponte del 1° maggio prima di poter ritornare all’appuntamento del sabato, tradizionalmente il più affollato della settimana, per rilanciare il quale il Comune ha prudentemente preferito attendere ancora qualche giorno.



Sempre dal Municipio si sta intanto lavorando alla ripartenza dell'intero mercato, esteso quindi ai banchi non alimentari, possibile dal 18 maggio se verranno confermate le indicazioni arrivate dal premier Conte circa la ripresa da quella data delle attività di commercio al minuto.



Allo studio ci sono le diverse ipotesi in campo circa la nuova dislocazione dei banchi, considerato che per evitare assembramenti e consentire il rispetto delle distanze bisognerà giocoforza abbandonare la loro abitazione sistemazione lungo via Maestra.



"Ci stiamo lavorando e arriveremo a una soluzione che consenta la ripresa delle attività nel rispetto della regole e della salute di tutti", spiega l’assessore competente Marco Marcarino, che si dice intanto "molto soddisfatto per la ripresa di oggi".

"Sono ovviamente contenti gli ambulanti – aggiunge Marcarino –, che finalmente possono tornare a lavorare, ma anche i diversi clienti arrivati qui già di prima mattina e che, ognuno indossando la propria mascherina, si sono approcciati ai banchi dimostrando assoluta osservanza delle indicazioni sul rispetto delle distanze".