ATC torna a investire fondi per gli interventi urgenti sul territorio: coinvolta anche Savigliano

A darne conto il saviglianese Marco Buttieri , vicepresidente dell’ente: “ Nella seduta del 15 aprile u.s. recentemente pubblicata sul sito, si è deliberato di utilizzare parte dei fondi Erp e delle economie autorizzate dalla Regione, per riqualificare e/o sostituire impianti ascensori, coperture e situazioni che rivestono particolare urgenza ma sospese da anni ”.

In particolare il piano prevede per Savigliano la sistemazione della rampa di accesso delle autorimesse dell’immobile di Via Barberis e Chiarofonte ed il tetto e la facciata dell’immobile di Via Miretti.

“Sono interventi – prosegue Buttieri – che avevamo già individuato ante-fusione ma che per motivi autorizzativi o di mancanza fondi erano stati sospesi. Ringrazio il Presidente avv.to Caviglia per aver calendarizzato all’ODG del consiglio questi punti, finalmente possiamo dare corso alle gare ed in alcuni casi appaltare già per quest’anno. Per gli ascensori di dovranno attendere le verifiche degli impianti da parte di un tecnico incaricato che, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, dovrà fare i sopralluoghi insieme al nostro servizio manutenzione”.